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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-11-27T18:42+0200
2021-11-27T18:53+0200
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в молдове
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статистика
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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 498 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечены два случая "импорта" инфекции – из Португалии и Украины.Общее число случаев заражения в стране достигло 362 326.У работников системы здравоохранения выявлено пять случаев инфицирования: один у врача, один у медсестры и три у работников из числа вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 5046 тестов.Госпитализированы 1320 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 152 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 28).В то же время за сутки выздоровел 841 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 346 067.Минздрав сообщает о 32 погибших за сутки.Общее число скончавшихся на данный момент – 9054.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:42 27.11.2021 (обновлено: 18:53 27.11.2021)
© Sputnik / Александр Патрин / Перейти в фотобанкОтделение для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского
Отделение для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Александр Патрин
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 498 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Отмечены два случая "импорта" инфекции – из Португалии и Украины.
Общее число случаев заражения в стране достигло 362 326.
У работников системы здравоохранения выявлено пять случаев инфицирования: один у врача, один у медсестры и три у работников из числа вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 5046 тестов.
Госпитализированы 1320 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 152 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 28).
В то же время за сутки выздоровел 841 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 346 067.
Минздрав сообщает о 32 погибших за сутки.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9054.
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24 ноября, 21:35
Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.
По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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