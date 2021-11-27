Коронавирус
Moderna начала разработку вакцины против "омикрон"-штамма коронавируса
© AFP 2021 / CHAIDEER MAHYUDDINВакцина Moderna против COVID-19
© AFP 2021 / CHAIDEER MAHYUDDIN
Новый штамм способен быстро снижать иммунитет от коронавируса.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Американская фармацевтическая компания Moderna сообщила, что начала разработку двух вакцин, которые будут эффективны против нового южноафриканского "омикрон"-штамма COVID-19, передает РИА Новости.
В заявлении для прессы представители Moderna сообщили, что присущие штамму мутации чреваты "значительным потенциальным риском ускоренного снижения иммунитета - естественного или приобретенного с помощью вакцин". Единственной стратегией поддержания иммунитета компания назвала ревакцинацию "бустерными" дозами официально одобренных прививок.
"Moderna уже изучает в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в варианте "омикрон", - говорится в заявлении компании.
Moderna также пообещала ускорить работы над "бустером", который будет специально ориентирован на противодействие "омикрон"-штамму. Компания добавила, что она способна доводить вакцины-кандидаты до стадии клинических испытаний за 60-90 дней.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу классифицировала новый штамм как "вызывающий беспокойство" и назвала его греческой буквой "омикрон".
В заявлении для прессы представители Moderna сообщили, что присущие штамму мутации чреваты "значительным потенциальным риском ускоренного снижения иммунитета - естественного или приобретенного с помощью вакцин". Единственной стратегией поддержания иммунитета компания назвала ревакцинацию "бустерными" дозами официально одобренных прививок.
"Moderna уже изучает в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в варианте "омикрон", - говорится в заявлении компании.
Moderna также пообещала ускорить работы над "бустером", который будет специально ориентирован на противодействие "омикрон"-штамму. Компания добавила, что она способна доводить вакцины-кандидаты до стадии клинических испытаний за 60-90 дней.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу классифицировала новый штамм как "вызывающий беспокойство" и назвала его греческой буквой "омикрон".