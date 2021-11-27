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Moderna начала разработку вакцины против "омикрон"-штамма коронавируса
Moderna начала разработку вакцины против "омикрон"-штамма коронавируса
Moderna начала разработку вакцины против "омикрон"-штамма коронавируса
2021-11-27T11:27+0200
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коронавирус
вакцина
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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Американская фармацевтическая компания Moderna сообщила, что начала разработку двух вакцин, которые будут эффективны против нового южноафриканского "омикрон"-штамма COVID-19, передает РИА Новости.В заявлении для прессы представители Moderna сообщили, что присущие штамму мутации чреваты "значительным потенциальным риском ускоренного снижения иммунитета - естественного или приобретенного с помощью вакцин". Единственной стратегией поддержания иммунитета компания назвала ревакцинацию "бустерными" дозами официально одобренных прививок."Moderna уже изучает в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в варианте "омикрон", - говорится в заявлении компании.Moderna также пообещала ускорить работы над "бустером", который будет специально ориентирован на противодействие "омикрон"-штамму. Компания добавила, что она способна доводить вакцины-кандидаты до стадии клинических испытаний за 60-90 дней.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу классифицировала новый штамм как "вызывающий беспокойство" и назвала его греческой буквой "омикрон".
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вакцина

Moderna начала разработку вакцины против "омикрон"-штамма коронавируса

11:27 27.11.2021
© AFP 2021 / CHAIDEER MAHYUDDINВакцина Moderna против COVID-19
Вакцина Moderna против COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / CHAIDEER MAHYUDDIN
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Новый штамм способен быстро снижать иммунитет от коронавируса.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Американская фармацевтическая компания Moderna сообщила, что начала разработку двух вакцин, которые будут эффективны против нового южноафриканского "омикрон"-штамма COVID-19, передает РИА Новости.

В заявлении для прессы представители Moderna сообщили, что присущие штамму мутации чреваты "значительным потенциальным риском ускоренного снижения иммунитета - естественного или приобретенного с помощью вакцин". Единственной стратегией поддержания иммунитета компания назвала ревакцинацию "бустерными" дозами официально одобренных прививок.

"Moderna уже изучает в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в варианте "омикрон", - говорится в заявлении компании.

Moderna также пообещала ускорить работы над "бустером", который будет специально ориентирован на противодействие "омикрон"-штамму. Компания добавила, что она способна доводить вакцины-кандидаты до стадии клинических испытаний за 60-90 дней.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу классифицировала новый штамм как "вызывающий беспокойство" и назвала его греческой буквой "омикрон".
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