https://ru.sputnik.md/20211127/nazvany-strany-evropy-v-kotorye-uzhe-mog-proniknut-shtamm-omikron-46771125.html
Названы страны Европы, в которые уже мог проникнуть штамм "омикрон"
Названы страны Европы, в которые уже мог проникнуть штамм "омикрон"
Штамм коронавируса "омикрон" мог попасть в Германию и Чехию
2021-11-27T16:44+0200
2021-11-27T16:44+0200
2021-11-27T16:44+0200
коронавирус
страны
европейский союз
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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Два случая заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлено в Британии, сообщили в Минздраве страны, передает РИА Новости.Также штамм мог уже попасть в Германию и Чехию. Министр социальных дел федеральной земли Гессен Кай Клозе сообщил, что ведется проверка человека, который может быть заражен новым штаммом."Штамм "омикрон" с большой вероятностью уже мог попасть в Германию", - написал политик в Twitter.По словам министра, вчера вечером в образце, который принадлежал человеку, вернувшемуся в ФРГ из Южной Африки, было обнаружено несколько мутаций, характерных для нового штамма. Инфицированный был изолирован, однако полная проверка штамма еще не завершена.В Чехии Центральная лаборатория Минздрава проверяет результаты тестирования побывавшей в Намибии женщины, у которой также есть подозрение на наличие "омикрона", сообщил премьер страны Андрей Бабиш."Женщина, которая была тестирована на наличие нового штамма коронавируса "омикрон", побывала в Намибии, а в Чехию возвращалась через ЮАР и Дубай. Ожидаем результаты ее тестирования, сейчас она находится в изоляции, проверяются все ее контакты", - написал премьер в Twitter.По словам Бабиша, данная женщина ранее была вакцинирована от коронавируса, ее состояние нормальное.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211127/moderna-nachala-razrabotku-vaktsiny-protiv-omikron-shtamma-koronavirusa-46765255.html
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страны, европейский союз
Названы страны Европы, в которые уже мог проникнуть штамм "омикрон"
ВОЗ классифицирует новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik.
Два случая заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлено в Британии, сообщили в Минздраве страны, передает РИА Новости
.
"В Великобритании было выявлено два случая заболевания вариантом коронавируса Omicron", - сказал министр в эфире Sky News. По его словам, эти два человека самоизолируются.
Также штамм мог уже попасть в Германию и Чехию. Министр социальных дел федеральной земли Гессен Кай Клозе сообщил, что ведется проверка человека, который может быть заражен новым штаммом.
"Штамм "омикрон" с большой вероятностью уже мог попасть в Германию", - написал политик в Twitter.
По словам министра, вчера вечером в образце, который принадлежал человеку, вернувшемуся в ФРГ из Южной Африки, было обнаружено несколько мутаций, характерных для нового штамма. Инфицированный был изолирован, однако полная проверка штамма еще не завершена.
В Чехии Центральная лаборатория Минздрава проверяет результаты тестирования побывавшей в Намибии женщины, у которой также есть подозрение на наличие "омикрона", сообщил премьер страны Андрей Бабиш.
"Женщина, которая была тестирована на наличие нового штамма коронавируса "омикрон", побывала в Намибии, а в Чехию возвращалась через ЮАР и Дубай. Ожидаем результаты ее тестирования, сейчас она находится в изоляции, проверяются все ее контакты", - написал премьер в Twitter.
По словам Бабиша, данная женщина ранее была вакцинирована от коронавируса, ее состояние нормальное.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".