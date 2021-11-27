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https://ru.sputnik.md/20211127/pogodnye-rekordy-moldovy-27-noyabrya-46758637.html
Погодные рекорды Молдовы 27 ноября
Погодные рекорды Молдовы 27 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
2021-11-27T00:02+0200
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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 ноября специалисты зафиксировали в конце XIX века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 27 ноября 1892 года столбик термометра упал до отметки в –14,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. Тогда, в двадцать седьмой день ноября, воздух прогрелся до +17,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 31,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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синоптики, климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 27 ноября

00:02 27.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausВид на окницкий район с высоты
Вид на окницкий район с высоты - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 ноября специалисты зафиксировали в конце XIX века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 27 ноября 1892 года столбик термометра упал до отметки в –14,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. Тогда, в двадцать седьмой день ноября, воздух прогрелся до +17,1 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 31,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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