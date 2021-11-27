Пока все спали: детская назальная вакцина, суд по ЧП в шахте и госпитализация Градского
08:40 27.11.2021 (обновлено: 10:28 27.11.2021)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛечение детей с COVID-19 в ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
© Sputnik / Евгений Биятов/
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. У детей, которых прививали назальной вакциной от коронавируса, не было обнаружено негативных реакций, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, отметив, что и сам привился ей.
"Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников - шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить", - сказал Гинцбург.
Ранее заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
"Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников - шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить", - сказал Гинцбург.
Ранее заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
24 ноября, 15:32
В Кемерово начались заседания по делу о взрыве на шахте "Листвяжная"
В Центральном районном суде Кемерово начались заседания по делу о ЧП на шахте "Листвяжная", передает корреспондент РИА Новости.
Планируется пять отдельных заседаний по избранию меры пресечения для каждого фигуранта. Первое – по главному государственному инспектору Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеславу Семыкину – уже началось.
После ЧП, в результате которого погибли десятки людей, задержали директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименока. По данным следствия, они допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.
Также СК сообщил о возбуждении дела "в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)". По версии следствия, в ноябре подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте: инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
Планируется пять отдельных заседаний по избранию меры пресечения для каждого фигуранта. Первое – по главному государственному инспектору Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеславу Семыкину – уже началось.
После ЧП, в результате которого погибли десятки людей, задержали директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименока. По данным следствия, они допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.
Также СК сообщил о возбуждении дела "в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)". По версии следствия, в ноябре подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте: инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.
СМИ: Градский госпитализирован с инсультом
Российский музыкант, певец и композитор Александр Градский экстренно госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, передает МК.
Сообщается, что состояние артиста стало ухудшаться на днях, но обошлось без госпитализации.
В сентябре 72-летний певец перенес коронавирус, который негативно повлиял на его состояние.