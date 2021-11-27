https://ru.sputnik.md/20211127/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-blizitsya-pokholodanie--46757615.html

Самый точный прогноз погоды: близится похолодание

Самый точный прогноз погоды: близится похолодание

Самый точный прогноз погоды когда потеплеет

2021-11-27T07:00+0200

2021-11-27T07:00+0200

2021-11-27T10:25+0200

прогноз погоды

погода

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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Облачно, ночью временами дождь, днем местами слабый дождь.Ветер южный слабый до умеренного, сообщают синоптики.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 27 ноября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13 градусов.28 ноября сохранится похожая температура, осадков не ожидается. Начиная с 29 ноября в Молдове существенно похолодает. Уже 30 ноября максимальная температура днем не поднимется выше +6 градусов. Праздники и народные приметыПравославная церковь 27 ноября празднует день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонийского.Также 27 ноября верующие почитают память апостола Филиппа. После этого дня начинается сорокадневный Рождественский пост, по-другому Филиппов пост, который длится до 6 января, то есть вплоть до Рождества Христова. Поэтому в народе этот день прозвали Куделица, или Филиппово заговенье.В этот день еще можно отведать скоромной пищи, поэтому крестьяне ели мясо и молочные продукты, а вот с 28 ноября переходили на постные каши, овощи, хлеб. В понедельник, среду и пятницу нельзя было также есть рыбу и постное масло.С Филипповок начинались "бабьи засидки", во время которых женщины собирались вместе за работой – пряли лен и шерсть и при этом пели тихие песни или беседовали. Не забывали в этот день и про домового: специально для него принято было выносить еду во двор. Считалось, что такой обряд поможет уберечь скотину во время зимы.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз погоды, погода