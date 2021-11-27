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Самый точный прогноз погоды: близится похолодание
Самый точный прогноз погоды: близится похолодание
Самый точный прогноз погоды когда потеплеет
2021-11-27T07:00+0200
2021-11-27T10:25+0200
прогноз погоды
погода
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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Облачно, ночью временами дождь, днем местами слабый дождь.Ветер южный слабый до умеренного, сообщают синоптики.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 27 ноября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13 градусов.28 ноября сохранится похожая температура, осадков не ожидается. Начиная с 29 ноября в Молдове существенно похолодает. Уже 30 ноября максимальная температура днем не поднимется выше +6 градусов. Праздники и народные приметыПравославная церковь 27 ноября празднует день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонийского.Также 27 ноября верующие почитают память апостола Филиппа. После этого дня начинается сорокадневный Рождественский пост, по-другому Филиппов пост, который длится до 6 января, то есть вплоть до Рождества Христова. Поэтому в народе этот день прозвали Куделица, или Филиппово заговенье.В этот день еще можно отведать скоромной пищи, поэтому крестьяне ели мясо и молочные продукты, а вот с 28 ноября переходили на постные каши, овощи, хлеб. В понедельник, среду и пятницу нельзя было также есть рыбу и постное масло.С Филипповок начинались "бабьи засидки", во время которых женщины собирались вместе за работой – пряли лен и шерсть и при этом пели тихие песни или беседовали. Не забывали в этот день и про домового: специально для него принято было выносить еду во двор. Считалось, что такой обряд поможет уберечь скотину во время зимы.
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Евгений Чебан
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прогноз погоды, погода

Самый точный прогноз погоды: близится похолодание

07:00 27.11.2021 (обновлено: 10:25 27.11.2021)
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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Облачно, ночью временами дождь, днем местами слабый дождь.
Ветер южный слабый до умеренного, сообщают синоптики.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 27 ноября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13 градусов.
28 ноября сохранится похожая температура, осадков не ожидается. Начиная с 29 ноября в Молдове существенно похолодает. Уже 30 ноября максимальная температура днем не поднимется выше +6 градусов.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 27 ноября празднует день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонийского.
Также 27 ноября верующие почитают память апостола Филиппа. После этого дня начинается сорокадневный Рождественский пост, по-другому Филиппов пост, который длится до 6 января, то есть вплоть до Рождества Христова. Поэтому в народе этот день прозвали Куделица, или Филиппово заговенье.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
В этот день еще можно отведать скоромной пищи, поэтому крестьяне ели мясо и молочные продукты, а вот с 28 ноября переходили на постные каши, овощи, хлеб. В понедельник, среду и пятницу нельзя было также есть рыбу и постное масло.
С Филипповок начинались "бабьи засидки", во время которых женщины собирались вместе за работой – пряли лен и шерсть и при этом пели тихие песни или беседовали. Не забывали в этот день и про домового: специально для него принято было выносить еду во двор. Считалось, что такой обряд поможет уберечь скотину во время зимы.
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