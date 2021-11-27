https://ru.sputnik.md/20211127/smertelnoe-dtp-v-tiraspole-46766295.html

Смертельное ДТП в Тирасполе

Смертельное ДТП в Тирасполе

На улице в Тирасполе пожилому мужчине стало плохо за рулем

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приднестровье

дтп

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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Около 6 утра в субботу на улице 9 Января в Тирасполе пожилой водитель Volkswagen столкнулся с автомобилем Mercedes, припаркованным у обочины, а после врезался в бетонное ограждение."В красной легковушке сработала боковая подушка безопасности. Водитель самостоятельно вышел из авто, а после упал и больше признаков жизни не подавал", - сообщает полицейское ведомство Приднестровья.Мужчина работал охранником, после смены ехал домой. Тормозного пути на дороге не было. По одной из версий, водителю стало плохо за рулем, он потерял контроль над управлением своего авто. После столкновения он, вероятно, пришел в себя, но ненадолго.

https://ru.sputnik.md/20211125/nazvana-prichina-dtp-v-bolgarii-v-kotorom-pogibli-bolee-40-chelovek-46714230.html

приднестровье

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2021

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приднестровье, дтп