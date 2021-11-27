https://ru.sputnik.md/20211127/spasateli-podnyali-tela-pyaterykh-shakhterov-listvyazhnoy-46772535.html

Спасатели подняли тела пятерых шахтеров "Листвяжной"

Спасатели подняли тела пятерых шахтеров "Листвяжной"

Пять тел шахтеров обнаружили горноспасатели на "Листвяжной" в Кузбассе

2021-11-27T19:12+0200

2021-11-27T19:12+0200

2021-11-27T19:12+0200

спасатели

тела

шахтеры

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КИШИНЕВ, 27ноя – Sputnik. Пять тел шахтеров обнаружили горноспасатели на "Листвяжной" в Кузбассе, проводя аварийно-спасательные работы, передает РИА Новости. Все тела подняты, их опознали.Сообщается, что до эпицентра взрыва спасателям необходимо обследовать еще шесть километров шахты.В субботу, 27 ноября, в Центральном районном суде Кемерово состоялось заседание по делу о ЧП на шахте "Листвяжная". Суд в Кемерово арестовал на два месяца, до 25 января 2022 года, начальника участка шахты "Листвяжная" Сергея Герасименка,Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным федерального Минздрава, в больницах находятся 60 пострадавших, 12 лечатся амбулаторно. В регионе объявлен траур.

https://ru.sputnik.md/20211127/chp-v-shakhte-chislo-gospitalizirovannykh-spasateley-rastet-46764770.html

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спасатели, тела, шахтеры