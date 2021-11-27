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США вооружают Грецию - в страну прибыла первая партия бронетранспортеров
США вооружают Грецию - в страну прибыла первая партия бронетранспортеров
Греция получила первые из 1,2 тыс бронетранспортеров, которые ей передают США
2021-11-27T09:11+0200
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греция
бронетранспортер
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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. В Грецию прибыла первая партия из 44 единиц бронетранспортеров M1117 ASV, которые ей передают США, передает РИА Новости.Бронетранспортеры прибыли с американских военных складов в городе Кайзерслаутерн в Германии.Планируется, что до конца года Греция получит еще 450 машин, а общее число бронетранспортеров, которые направит США в Грецию, - 1,2 тысячи.
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сша, греция, бронетранспортер

США вооружают Грецию - в страну прибыла первая партия бронетранспортеров

09:11 27.11.2021
© Photo : Courtesy of Boeing and GDLSБронемашина Stryker MSL
Бронемашина Stryker MSL - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2021
© Photo : Courtesy of Boeing and GDLS
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До конца года в Грецию будут отправлены 450 машин.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. В Грецию прибыла первая партия из 44 единиц бронетранспортеров M1117 ASV, которые ей передают США, передает РИА Новости.

Бронетранспортеры прибыли с американских военных складов в городе Кайзерслаутерн в Германии.

Планируется, что до конца года Греция получит еще 450 машин, а общее число бронетранспортеров, которые направит США в Грецию, - 1,2 тысячи.
Военно-транспортный самолет ВВС США доставил в Кишинев военную технику - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
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