США вооружают Грецию - в страну прибыла первая партия бронетранспортеров
До конца года в Грецию будут отправлены 450 машин.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. В Грецию прибыла первая партия из 44 единиц бронетранспортеров M1117 ASV, которые ей передают США, передает РИА Новости.
Бронетранспортеры прибыли с американских военных складов в городе Кайзерслаутерн в Германии.
Планируется, что до конца года Греция получит еще 450 машин, а общее число бронетранспортеров, которые направит США в Грецию, - 1,2 тысячи.
Бронетранспортеры прибыли с американских военных складов в городе Кайзерслаутерн в Германии.
Планируется, что до конца года Греция получит еще 450 машин, а общее число бронетранспортеров, которые направит США в Грецию, - 1,2 тысячи.
27 сентября, 21:05