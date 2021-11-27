https://ru.sputnik.md/20211127/ssha-vooruzhayut-gretsiyu---v-stranu-pribyla-pervaya-partiya-bronetransporterov-46764664.html

США вооружают Грецию - в страну прибыла первая партия бронетранспортеров

США вооружают Грецию - в страну прибыла первая партия бронетранспортеров

Греция получила первые из 1,2 тыс бронетранспортеров, которые ей передают США

2021-11-27T09:11+0200

2021-11-27T09:11+0200

2021-11-27T09:11+0200

сша

греция

бронетранспортер

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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. В Грецию прибыла первая партия из 44 единиц бронетранспортеров M1117 ASV, которые ей передают США, передает РИА Новости.Бронетранспортеры прибыли с американских военных складов в городе Кайзерслаутерн в Германии.Планируется, что до конца года Греция получит еще 450 машин, а общее число бронетранспортеров, которые направит США в Грецию, - 1,2 тысячи.

https://ru.sputnik.md/20210927/chto-privezli-moldavskoy-armii-v-amerikanskom-samolete-45086100.html

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греция

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сша, греция, бронетранспортер