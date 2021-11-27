https://ru.sputnik.md/20211127/starush-chto-budet-esli-potrebiteli-massovo-otkazhutsya-platit-po-schetam-46724430.html
Старуш: что будет, если потребители массово откажутся платить по счетам
Старуш: что будет, если потребители массово откажутся платить по счетам
Директор Центра по защите прав потребителей рассказал, к чему может привести саботаж оплаты счетов за свет, газ и тепло в Молдове.
2021-11-27T08:00+0200
2021-11-27T08:00+0200
2021-11-27T10:20+0200
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Старуш: что будет, если потребители массово откажутся платить по счетам
Старуш: что будет, если потребители массово откажутся платить по счетам
Вслед за газом молдаван ждет цепное повышение тарифов на электроэнергию, отопление, воду и канализацию. Как рядовому потребителю выжить в этом тарифном цунами, не впав в шок и уныние бедности? Все чаще люди стали говорить о протестном отказе от оплаты счетов, потому что как ни крути, но главный потребитель газа в Молдове – это население.О массовой неуплате счетов упомянул и один из директоров Агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Октавиан Калмык: "По мере роста тарифов прямо пропорционально увеличивается и сумма неоплаченных счетов. Мы ожидаем увеличения потребительского долга. Мы примем решение, что в холодный период года все потребители, не оплатившие счета, не будут отключены. Мы обяжем операторов не делать этого в холодное время года".Система судебно-исполнительной власти в Молдове работает исправно, поэтому в случае неуплат потребителя ждет конфискация имущества или жилья, - от продажи вашей квартиры до ареста, к примеру, автомобиля, - такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова директор Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.Учитывая все эти сложности, заключил Старуш, все это не снизит выросшие тарифы для потребителей в случае массового отказа от выплат.Компания Energocom попросила повысить тариф на электроэнергию с 1,51 лея до 2,42 лея за кВт/ч. Новые тарифы, согласно запросу, будут действовать с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года.По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена вырастет в 2,4 раза. Тариф предварительный и до 30 ноября 2021 года регулятор может его пересмотреть.По запросу компании Termoelectrica НАРЭ одобрил новый тариф на отопление. Теперь одна гигакалория тепла будет стоить 1772 лея. Повышение составило 650 леев (почти 60%).Эксперт заключил, что призывы отдельных горячих голов и активистов Молдовы массово саботировать оплату счетов в случае их реализации не решат проблему, а только ее усугубят.
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Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио
Старуш: что будет, если потребители массово откажутся платить по счетам
08:00 27.11.2021 (обновлено: 10:20 27.11.2021)
Директор Центра по защите прав потребителей рассказал, к чему может привести саботаж оплаты счетов за свет, газ и тепло в Молдове.
Вслед за газом молдаван ждет цепное повышение тарифов на электроэнергию, отопление, воду и канализацию. Как рядовому потребителю выжить в этом тарифном цунами, не впав в шок и уныние бедности? Все чаще люди стали говорить о протестном отказе от оплаты счетов, потому что как ни крути, но главный потребитель газа в Молдове – это население.
О массовой неуплате счетов упомянул и один из директоров Агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Октавиан Калмык: "По мере роста тарифов прямо пропорционально увеличивается и сумма неоплаченных счетов. Мы ожидаем увеличения потребительского долга. Мы примем решение, что в холодный период года все потребители, не оплатившие счета, не будут отключены. Мы обяжем операторов не делать этого в холодное время года".
Система судебно-исполнительной власти в Молдове работает исправно, поэтому в случае неуплат потребителя ждет конфискация имущества или жилья, - от продажи вашей квартиры до ареста, к примеру, автомобиля, - такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова
директор Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.
"Массовые неуплаты по счетам ничего не изменят, наоборот, добавят определенную нагрузку на систему. Представьте себе, чтобы взыскать 90% из стоимости электро- или теплоэнергии необходимо платить зарплаты штату сотрудников, выплачивать государственные пошлины, брать деньги за оказанные услуги у государства или под процент у банков", - говорит эксперт.
Учитывая все эти сложности, заключил Старуш, все это не снизит выросшие тарифы для потребителей в случае массового отказа от выплат.
Компания Energocom попросила повысить тариф на электроэнергию с 1,51 лея до 2,42 лея за кВт/ч. Новые тарифы, согласно запросу, будут действовать с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года.
По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена вырастет в 2,4 раза. Тариф предварительный и до 30 ноября 2021 года регулятор может его пересмотреть.
По запросу компании Termoelectrica НАРЭ одобрил новый тариф на отопление. Теперь одна гигакалория тепла будет стоить 1772 лея. Повышение составило 650 леев (почти 60%).
Эксперт заключил, что призывы отдельных горячих голов и активистов Молдовы массово саботировать оплату счетов в случае их реализации не решат проблему, а только ее усугубят.