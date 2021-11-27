https://ru.sputnik.md/20211127/starush-chto-budet-esli-potrebiteli-massovo-otkazhutsya-platit-po-schetam-46724430.html

Старуш: что будет, если потребители массово откажутся платить по счетам

Старуш: что будет, если потребители массово откажутся платить по счетам

Директор Центра по защите прав потребителей рассказал, к чему может привести саботаж оплаты счетов за свет, газ и тепло в Молдове.

2021-11-27T08:00+0200

2021-11-27T08:00+0200

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Старуш: что будет, если потребители массово откажутся платить по счетам Старуш: что будет, если потребители массово откажутся платить по счетам

Вслед за газом молдаван ждет цепное повышение тарифов на электроэнергию, отопление, воду и канализацию. Как рядовому потребителю выжить в этом тарифном цунами, не впав в шок и уныние бедности? Все чаще люди стали говорить о протестном отказе от оплаты счетов, потому что как ни крути, но главный потребитель газа в Молдове – это население.О массовой неуплате счетов упомянул и один из директоров Агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Октавиан Калмык: "По мере роста тарифов прямо пропорционально увеличивается и сумма неоплаченных счетов. Мы ожидаем увеличения потребительского долга. Мы примем решение, что в холодный период года все потребители, не оплатившие счета, не будут отключены. Мы обяжем операторов не делать этого в холодное время года".Система судебно-исполнительной власти в Молдове работает исправно, поэтому в случае неуплат потребителя ждет конфискация имущества или жилья, - от продажи вашей квартиры до ареста, к примеру, автомобиля, - такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова директор Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.Учитывая все эти сложности, заключил Старуш, все это не снизит выросшие тарифы для потребителей в случае массового отказа от выплат.Компания Energocom попросила повысить тариф на электроэнергию с 1,51 лея до 2,42 лея за кВт/ч. Новые тарифы, согласно запросу, будут действовать с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года.По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена вырастет в 2,4 раза. Тариф предварительный и до 30 ноября 2021 года регулятор может его пересмотреть.По запросу компании Termoelectrica НАРЭ одобрил новый тариф на отопление. Теперь одна гигакалория тепла будет стоить 1772 лея. Повышение составило 650 леев (почти 60%).Эксперт заключил, что призывы отдельных горячих голов и активистов Молдовы массово саботировать оплату счетов в случае их реализации не решат проблему, а только ее усугубят.

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2021

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