https://ru.sputnik.md/20211127/traur-po-pogibshim-na-shakhte-tragediya-v-kuzbasse-unesla-zhizni-51-cheloveka-46765933.html
Траур по погибшим на шахте: трагедия в Кузбассе унесла жизни 51 человека
Траур по погибшим на шахте: трагедия в Кузбассе унесла жизни 51 человека
Видео: траур по погибшим на шахте: трагедия в Кузбассе унесла жизни 51 человека
2021-11-27T11:58+0200
2021-11-27T11:58+0200
2021-11-27T11:58+0200
видео
видео
чп
шахта
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Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. В результате аварии погиб 51 человек. Объявленный ранее погибшим спасатель найден живым. Родственники шахтеров рассказали о неоднократных нарушениях техники безопасности на шахте. Возбуждено уголовное дело, руководители объекта задержаны. В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим. Шестерых спасателей представили к награде, пятерых из них — посмертно.
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видео, видео, чп, шахта
Траур по погибшим на шахте: трагедия в Кузбассе унесла жизни 51 человека
По факту трагедии возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. В результате аварии погиб 51 человек. Объявленный ранее погибшим спасатель найден живым. Родственники шахтеров рассказали о неоднократных нарушениях техники безопасности на шахте. Возбуждено уголовное дело, руководители объекта задержаны. В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим. Шестерых спасателей представили к награде, пятерых из них — посмертно.