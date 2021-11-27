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Траур по погибшим на шахте: трагедия в Кузбассе унесла жизни 51 человека
Траур по погибшим на шахте: трагедия в Кузбассе унесла жизни 51 человека
Видео: траур по погибшим на шахте: трагедия в Кузбассе унесла жизни 51 человека
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Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. В результате аварии погиб 51 человек. Объявленный ранее погибшим спасатель найден живым. Родственники шахтеров рассказали о неоднократных нарушениях техники безопасности на шахте. Возбуждено уголовное дело, руководители объекта задержаны. В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим. Шестерых спасателей представили к награде, пятерых из них — посмертно.
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видео, видео, чп, шахта

Траур по погибшим на шахте: трагедия в Кузбассе унесла жизни 51 человека

11:58 27.11.2021
© Video: Youtube / RT на русском
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По факту трагедии возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. В результате аварии погиб 51 человек. Объявленный ранее погибшим спасатель найден живым. Родственники шахтеров рассказали о неоднократных нарушениях техники безопасности на шахте. Возбуждено уголовное дело, руководители объекта задержаны. В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим. Шестерых спасателей представили к награде, пятерых из них — посмертно.
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