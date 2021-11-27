https://ru.sputnik.md/20211127/traur-po-pogibshim-na-shakhte-tragediya-v-kuzbasse-unesla-zhizni-51-cheloveka-46765933.html

Траур по погибшим на шахте: трагедия в Кузбассе унесла жизни 51 человека

Траур по погибшим на шахте: трагедия в Кузбассе унесла жизни 51 человека

Видео: траур по погибшим на шахте: трагедия в Кузбассе унесла жизни 51 человека

2021-11-27T11:58+0200

2021-11-27T11:58+0200

2021-11-27T11:58+0200

видео

видео

чп

шахта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1b/46765906_2:0:3245:1824_1920x0_80_0_0_7f484c0bd7df878875e5bcdd05086833.png

Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. В результате аварии погиб 51 человек. Объявленный ранее погибшим спасатель найден живым. Родственники шахтеров рассказали о неоднократных нарушениях техники безопасности на шахте. Возбуждено уголовное дело, руководители объекта задержаны. В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим. Шестерых спасателей представили к награде, пятерых из них — посмертно.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, видео, чп, шахта