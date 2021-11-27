https://ru.sputnik.md/20211127/uchenye-rasskazali-kogda-budet-dostupen-preparat-iz-antitel-ot-covid-46770783.html

Ученые рассказали, когда будет доступен препарат из антител от COVID

Ученые рассказали, когда будет доступен препарат из антител от COVID

Массовое применение лекарства от коронавируса на основе антител планируется не раньше конца 2022 года

2021-11-27T16:09+0200

2021-11-27T16:09+0200

2021-11-27T16:09+0200

коронавирус

препарат

ученые

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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Массовое применение лекарства от коронавируса на основе антител планируется не раньше конца 2022 года, передает РИА Новости. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Да, к сожалению, да. Этот препарат увидит жизнь, по всей видимости, в лучшем случае в конце наступающего года, а не в начале", - сказал Гинцбург на телеканале "Россия 1" в программе "Вести в субботу" в интервью Сергею Брилеву.Ранее Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения заболевших коронавирусом. Клинические испытания препарата планируется начать в январе и завершить в течение 3-4 месяцев.

https://ru.sputnik.md/20211127/gintsburg-u-privitykh-nazalnoy-vaktsinoy-obrazuetsya-sterilnyy-immunitet-46768928.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

препарат, ученые