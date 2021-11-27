https://ru.sputnik.md/20211127/uchenye-rasskazali-kogda-budet-dostupen-preparat-iz-antitel-ot-covid-46770783.html
Ученые рассказали, когда будет доступен препарат из антител от COVID
Ученые рассказали, когда будет доступен препарат из антител от COVID
Массовое применение лекарства от коронавируса на основе антител планируется не раньше конца 2022 года
2021-11-27T16:09+0200
2021-11-27T16:09+0200
2021-11-27T16:09+0200
коронавирус
препарат
ученые
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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Массовое применение лекарства от коронавируса на основе антител планируется не раньше конца 2022 года, передает РИА Новости. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Да, к сожалению, да. Этот препарат увидит жизнь, по всей видимости, в лучшем случае в конце наступающего года, а не в начале", - сказал Гинцбург на телеканале "Россия 1" в программе "Вести в субботу" в интервью Сергею Брилеву.Ранее Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения заболевших коронавирусом. Клинические испытания препарата планируется начать в январе и завершить в течение 3-4 месяцев.
https://ru.sputnik.md/20211127/gintsburg-u-privitykh-nazalnoy-vaktsinoy-obrazuetsya-sterilnyy-immunitet-46768928.html
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препарат, ученые
Ученые рассказали, когда будет доступен препарат из антител от COVID
Над разработкой лекарства трудятся российские ученые.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik.
Массовое применение лекарства от коронавируса на основе антител планируется не раньше конца 2022 года, передает РИА Новости
. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Да, к сожалению, да. Этот препарат увидит жизнь, по всей видимости, в лучшем случае в конце наступающего года, а не в начале", - сказал Гинцбург на телеканале "Россия 1" в программе "Вести в субботу" в интервью Сергею Брилеву.
Ранее Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения заболевших коронавирусом. Клинические испытания препарата планируется начать в январе и завершить в течение 3-4 месяцев.