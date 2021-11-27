https://ru.sputnik.md/20211127/v-danii-nachalas-vaktsinatsiya-detey-5-11-let-46753880.html
В Дании началась вакцинация детей 5-11 лет
В Дании началась вакцинация детей 5-11 лет
В Дании началась вакцинация детей 5-11 лет препаратом Pfizer
2021-11-27T12:29+0200
2021-11-27T12:29+0200
2021-11-27T12:29+0200
коронавирус
дания
вакцина
дети
вакцинация
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КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Власти Дании рекомендовали начать вакцинацию от коронавируса детей от 5 до 11 лет, передает РИА Новости."Несмотря на то, что большая часть населения Дании уже вакцинирована, и мы достигли целей ревакцинации, этого недостаточно для того, чтобы остановить пандемию. Поэтому детям от 5 до 11 лет будет предложено также сделать прививку от коронавируса", - отметила замруководителя управления здравоохранения Дании Хелене Пробст.По данным властей, очень часто вирус распространяется от детей к родителям и старшему поколению, поэтому необходимо сформировать иммунитет среди детей. Кроме того, дети стали болеть чаще и тяжелее, прежде всего, школьники. Рекомендации управления соответствуют тем, что дает европейское бюро лекарственных средств – прививку датским детям можно будет сделать вакциной Pfizer.Начиная с 18 ноября в Молдове появится возможность вакцинации детей от 12 лет против коронавируса.Вакцинация будет возможна при наличии документа о согласии родителей.Прививать детей будут только в постоянном центре вакцинации в медучреждениях. То есть в мобильном пункте вакцинации или другом общественном месте прививать детей будет запрещено."В мире одобрены две вакцины для детей – Pfizer и Moderna. В Молдове в настоящее время из этих двух сывороток доступна только Pfizer. Согласно инструкции, полная схема вакцинации для детей предусматривает две дозы с интервалом в 21 день", – пояснила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.
https://ru.sputnik.md/20211123/vaktsinatsiya-detey-ot-5-do-11-let-startovala-v-izraile-46653717.html
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дания, вакцина, дети, вакцинация
В Дании началась вакцинация детей 5-11 лет
Детям будут делать прививку препаратом Pfizer.
КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik.
Власти Дании рекомендовали начать вакцинацию от коронавируса детей от 5 до 11 лет, передает РИА Новости
.
"Несмотря на то, что большая часть населения Дании уже вакцинирована, и мы достигли целей ревакцинации, этого недостаточно для того, чтобы остановить пандемию. Поэтому детям от 5 до 11 лет будет предложено также сделать прививку от коронавируса", - отметила замруководителя управления здравоохранения Дании Хелене Пробст.
По данным властей, очень часто вирус распространяется от детей к родителям и старшему поколению, поэтому необходимо сформировать иммунитет среди детей. Кроме того, дети стали болеть чаще и тяжелее, прежде всего, школьники. Рекомендации управления соответствуют тем, что дает европейское бюро лекарственных средств – прививку датским детям можно будет сделать вакциной Pfizer.
Начиная с 18 ноября в Молдове появится возможность вакцинации детей от 12 лет против коронавируса.
Вакцинация будет возможна при наличии документа о согласии родителей.
Прививать детей будут только в постоянном центре вакцинации в медучреждениях. То есть в мобильном пункте вакцинации или другом общественном месте прививать детей будет запрещено.
"В мире одобрены две вакцины для детей – Pfizer и Moderna. В Молдове в настоящее время из этих двух сывороток доступна только Pfizer. Согласно инструкции, полная схема вакцинации для детей предусматривает две дозы с интервалом в 21 день", – пояснила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.