https://ru.sputnik.md/20211127/v-moldove-nachalos-sezonnoe-podorozhanie-morkovi-46758048.html
В Молдове началось сезонное подорожание моркови
В Молдове началось сезонное подорожание моркови
Морковь дорожает из-за дефицита этого продукта на внутреннем рынке.
2021-11-27T07:30+0200
2021-11-27T07:30+0200
2021-11-27T07:30+0200
цены
продукты питания
экономика
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. На текущей неделе на молдавском рынке оптовые цены на морковь поднялись на 1 лей – в среднем до 5 леев/кг (0,28 доллара). До этого цены были стабильно низкими почти три месяца. В данный момент стоимость моркови сравнялась с августовским уровнем, сообщает портал East-fruit.com.Начавшееся сезонное подорожание моркови операторы плодоовощного рынка страны связывают с завершением уборки этого овоща. Отдельные сельхозпредприятия еще убирают морковь с небольших площадей. Но эта немного подмерзшая продукция в основном идет на переработку или на оптово-розничные рынки городов.При этом, несмотря на чуть "подсевшее" качество, минимальные цены на свежую морковь все равно выросли. Трейдеры объясняют это обстоятельство тем, что производители наиболее качественной моркови заложили ее на хранение в холодильники, ориентировочно – до второй половины зимы. А предложение товара среднего и низкого качества заметно сокращается.
https://ru.sputnik.md/20211006/gazovyy-krizis-v-evrope-bet-po-tsenam-na-ovoschi-45310206.html
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Евгений Чебан
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цены, продукты питания, в молдове, молдова
В Молдове началось сезонное подорожание моркови
Морковь дорожает из-за дефицита на внутреннем рынке.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik
. На текущей неделе на молдавском рынке оптовые цены на морковь поднялись на 1 лей – в среднем до 5 леев/кг (0,28 доллара). До этого цены были стабильно низкими почти три месяца. В данный момент стоимость моркови сравнялась с августовским уровнем, сообщает портал East-fruit.com.
Начавшееся сезонное подорожание моркови операторы плодоовощного рынка страны связывают с завершением уборки этого овоща. Отдельные сельхозпредприятия еще убирают морковь с небольших площадей. Но эта немного подмерзшая продукция в основном идет на переработку или на оптово-розничные рынки городов.
При этом, несмотря на чуть "подсевшее" качество, минимальные цены на свежую морковь все равно выросли. Трейдеры объясняют это обстоятельство тем, что производители наиболее качественной моркови заложили ее на хранение в холодильники, ориентировочно – до второй половины зимы. А предложение товара среднего и низкого качества заметно сокращается.