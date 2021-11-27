https://ru.sputnik.md/20211127/v-moldove-nachalos-sezonnoe-podorozhanie-morkovi-46758048.html

В Молдове началось сезонное подорожание моркови

В Молдове началось сезонное подорожание моркови

Морковь дорожает из-за дефицита этого продукта на внутреннем рынке.

2021-11-27T07:30+0200

2021-11-27T07:30+0200

2021-11-27T07:30+0200

цены

продукты питания

экономика

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/18/35233371_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_3efd4d1d59dffd9f2e331398ef28694f.jpg

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. На текущей неделе на молдавском рынке оптовые цены на морковь поднялись на 1 лей – в среднем до 5 леев/кг (0,28 доллара). До этого цены были стабильно низкими почти три месяца. В данный момент стоимость моркови сравнялась с августовским уровнем, сообщает портал East-fruit.com.Начавшееся сезонное подорожание моркови операторы плодоовощного рынка страны связывают с завершением уборки этого овоща. Отдельные сельхозпредприятия еще убирают морковь с небольших площадей. Но эта немного подмерзшая продукция в основном идет на переработку или на оптово-розничные рынки городов.При этом, несмотря на чуть "подсевшее" качество, минимальные цены на свежую морковь все равно выросли. Трейдеры объясняют это обстоятельство тем, что производители наиболее качественной моркови заложили ее на хранение в холодильники, ориентировочно – до второй половины зимы. А предложение товара среднего и низкого качества заметно сокращается.

https://ru.sputnik.md/20211006/gazovyy-krizis-v-evrope-bet-po-tsenam-na-ovoschi-45310206.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

цены, продукты питания, в молдове, молдова