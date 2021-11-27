Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211127/v-moldove-nachalos-sezonnoe-podorozhanie-morkovi-46758048.html
В Молдове началось сезонное подорожание моркови
В Молдове началось сезонное подорожание моркови
Морковь дорожает из-за дефицита этого продукта на внутреннем рынке.
2021-11-27T07:30+0200
2021-11-27T07:30+0200
цены
продукты питания
экономика
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/18/35233371_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_3efd4d1d59dffd9f2e331398ef28694f.jpg
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. На текущей неделе на молдавском рынке оптовые цены на морковь поднялись на 1 лей – в среднем до 5 леев/кг (0,28 доллара). До этого цены были стабильно низкими почти три месяца. В данный момент стоимость моркови сравнялась с августовским уровнем, сообщает портал East-fruit.com.Начавшееся сезонное подорожание моркови операторы плодоовощного рынка страны связывают с завершением уборки этого овоща. Отдельные сельхозпредприятия еще убирают морковь с небольших площадей. Но эта немного подмерзшая продукция в основном идет на переработку или на оптово-розничные рынки городов.При этом, несмотря на чуть "подсевшее" качество, минимальные цены на свежую морковь все равно выросли. Трейдеры объясняют это обстоятельство тем, что производители наиболее качественной моркови заложили ее на хранение в холодильники, ориентировочно – до второй половины зимы. А предложение товара среднего и низкого качества заметно сокращается.
https://ru.sputnik.md/20211006/gazovyy-krizis-v-evrope-bet-po-tsenam-na-ovoschi-45310206.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/18/35233371_100:0:1237:853_1920x0_80_0_0_e27c5a66128a478c7041c266271a45d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
цены, продукты питания, в молдове, молдова

В Молдове началось сезонное подорожание моркови

07:30 27.11.2021
© Pixabay / CouleurСвежевыжатый морковный сок
Свежевыжатый морковный сок - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2021
© Pixabay / Couleur
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Морковь дорожает из-за дефицита на внутреннем рынке.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. На текущей неделе на молдавском рынке оптовые цены на морковь поднялись на 1 лей – в среднем до 5 леев/кг (0,28 доллара). До этого цены были стабильно низкими почти три месяца. В данный момент стоимость моркови сравнялась с августовским уровнем, сообщает портал East-fruit.com.
Начавшееся сезонное подорожание моркови операторы плодоовощного рынка страны связывают с завершением уборки этого овоща. Отдельные сельхозпредприятия еще убирают морковь с небольших площадей. Но эта немного подмерзшая продукция в основном идет на переработку или на оптово-розничные рынки городов.
При этом, несмотря на чуть "подсевшее" качество, минимальные цены на свежую морковь все равно выросли. Трейдеры объясняют это обстоятельство тем, что производители наиболее качественной моркови заложили ее на хранение в холодильники, ориентировочно – до второй половины зимы. А предложение товара среднего и низкого качества заметно сокращается.
Центральный рынок - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
Экономика
Газовый кризис в Европе бьет по ценам на овощи
6 октября, 20:28
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:27Moderna начала разработку вакцины против "омикрон"-штамма коронавируса
10:53Лобовое столкновение фуры и легкового авто: шесть человек погибли на месте
10:40Смертельное ДТП в Тирасполе
10:08ЧП в шахте: число госпитализированных спасателей растет
09:35Где в Кишиневе 27 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:11США вооружают Грецию - в страну прибыла первая партия бронетранспортеров
08:40Пока все спали: детская назальная вакцина, суд по ЧП в шахте и госпитализация Градского
08:30"Я боюсь туда выходить" - жительница молдавской "Припяти" об исчезающем городе
08:00Старуш: что будет, если потребители массово откажутся платить по счетам
07:30В Молдове началось сезонное подорожание моркови
07:00Самый точный прогноз погоды: близится похолодание
00:02Погодные рекорды Молдовы 27 ноября
ВчераГорячие польские парни над холодной Балтикой: задача – развязать войну
ВчераСовместное заявление по Карабаху приняли Путин, Алиев и Пашинян
ВчераПрокуроры обжалуют освобождение Игоря Попы из-под домашнего ареста
ВчераВОЗ назвала новый штамм COVID и заявила, что он "вызывает беспокойство"
ВчераВ Молдове утвердили квоты на виды животных, разрешенных для охоты
ВчераОтпуск по уходу за ребенком исключат из страхового стажа в Молдове
ВчераГазовый кризис в Молдове закончился: ждать ли новых сюрпризов
ВчераЧем опасен новый штамм COVID из Южной Африки – объяснение биолога