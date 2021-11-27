https://ru.sputnik.md/20211127/voz-vydvinula-gipotezu-o-poyavlenii-shtamma-omikron-46773130.html

ВОЗ выдвинула гипотезу о появлении штамма "омикрон"

ВОЗ выдвинула гипотезу о появлении штамма "омикрон"

Новый штамм "омикрон" мог произойти от зараженного человека с низким иммунитетом, который не прошел лечение до конца

2021-11-27T19:42+0200

2021-11-27T19:42+0200

2021-11-27T19:42+0200

коронавирус

гипотеза

воз

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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" мог произойти от зараженного человека с низким иммунитетом, который не прошел лечение до конца, передает РИА Новости. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове газете Financial Times."Она (Ван Керкхове) сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени", - пишет издание.Представитель ВОЗ также призвала "не клеймить" страны, которые сообщают о новых штаммах, и реагировать сбалансированно.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211127/nazvany-strany-evropy-v-kotorye-uzhe-mog-proniknut-shtamm-omikron-46771125.html

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гипотеза, воз