Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211127/voz-vydvinula-gipotezu-o-poyavlenii-shtamma-omikron-46773130.html
ВОЗ выдвинула гипотезу о появлении штамма "омикрон"
ВОЗ выдвинула гипотезу о появлении штамма "омикрон"
Новый штамм "омикрон" мог произойти от зараженного человека с низким иммунитетом, который не прошел лечение до конца
2021-11-27T19:42+0200
2021-11-27T19:42+0200
коронавирус
гипотеза
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/10/32052200_0:174:3073:1902_1920x0_80_0_0_12331047079324e31cc163298de8fbcb.jpg
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" мог произойти от зараженного человека с низким иммунитетом, который не прошел лечение до конца, передает РИА Новости. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове газете Financial Times."Она (Ван Керкхове) сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени", - пишет издание.Представитель ВОЗ также призвала "не клеймить" страны, которые сообщают о новых штаммах, и реагировать сбалансированно.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211127/nazvany-strany-evropy-v-kotorye-uzhe-mog-proniknut-shtamm-omikron-46771125.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/10/32052200_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dbe99cefe35ddf0afd75652ea06dbcf9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
гипотеза, воз

ВОЗ выдвинула гипотезу о появлении штамма "омикрон"

19:42 27.11.2021
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Госпиталь COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Организация также призвала "не клеймить" страны, в которых сообщают о новых штаммах.
КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" мог произойти от зараженного человека с низким иммунитетом, который не прошел лечение до конца, передает РИА Новости. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове газете Financial Times.
"Она (Ван Керкхове) сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени", - пишет издание.
Представитель ВОЗ также призвала "не клеймить" страны, которые сообщают о новых штаммах, и реагировать сбалансированно.
"Нужен взвешенный подход к рискам. Штамм "дельта" никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Нельзя забывать о том, сколько людей заражены им", - напомнила представитель ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2021
Коронавирус
Названы страны Европы, в которые уже мог проникнуть штамм "омикрон"
16:44
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:42ВОЗ выдвинула гипотезу о появлении штамма "омикрон"
19:12Спасатели подняли тела пятерых шахтеров "Листвяжной"
18:42Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:17Кишинев и Сучава стали городами-побратимами
17:45Героиня нашего времени: 103-летняя пенсионерка вылечилась от коронавируса
17:11Бывший замминистра МВД Цуркан помещен под домашний арест
16:44Названы страны Европы, в которые уже мог проникнуть штамм "омикрон"
16:09Ученые рассказали, когда будет доступен препарат из антител от COVID
15:35Фрунзе - молдавский город-призрак
15:04Газовый вопрос и проект госбюджета на 2022 год: итоги недели в Молдове
14:30Экипаж SMURD доставил в Молдову из Вены пожилую пациентку
13:59Гинцбург: у привитых назальной вакциной образуется стерильный иммунитет
13:27Как будут работать учебные заведения Молдовы в условиях ЧП в здравоохранении
12:55Экс-судье Чаусу продлили домашний арест
12:29В Дании началась вакцинация детей 5-11 лет
11:58Траур по погибшим на шахте: трагедия в Кузбассе унесла жизни 51 человека
11:27Moderna начала разработку вакцины против "омикрон"-штамма коронавируса
10:53Лобовое столкновение фуры и легкового авто: шесть человек погибли на месте
10:40Смертельное ДТП в Тирасполе
10:08ЧП в шахте: число госпитализированных спасателей растет