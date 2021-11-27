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"Я боюсь туда выходить" - жительница молдавской "Припяти" об исчезающем городе
"Я боюсь туда выходить" - жительница молдавской "Припяти" об исчезающем городе
Фрунзе - город на севере Молдовы. Некогда процветающий и полный жизни, ныне он выглядит мрачным призраком.
2021-11-27T08:30+0200
2021-11-27T10:09+0200
видео
в молдове
окницкий район
город
припять
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Безжизненные кварталы, пустые дома, разбитые окна - таким сегодня выглядит город Фрунзе Окницкого района Молдовы. А начиналась его история в конце шестидесятых годов прошлого века, когда сюда прибыли первые специалисты, чтобы начать строить впоследствии известный на всю республику сахарный комбинат и один из пяти на весь бывший СССР завод по производству лимонной кислоты."Я приехал сюда в августе 1969 года, - говорит в интервью Sputnik Молдова местный житель Петр Жмурко. - Строительство сахарного комбината шло одновременно с возведением города. В считанные годы были построены школа, детский сад, жилые дома, больничный комплекс и поликлиника. Место для строительства города было выбрано исключительно удачно - удобное расположение между Окницей и Атаками, рядом железнодорожная станция. И для всех была работа - в сезон на заводе трудились 1200 человек". Когда же после распада СССР в городе остановились предприятия, начал в буквальном смысле слова исчезать сам Фрунзе. Молодежь, работоспособные люди среднего возраста стали массово покидать город. К сегодняшнему дню здесь остались около шести сотен пожилых жителей.Старые фотографии нам показывает 91-летняя Бранислава Вышинская:"В семидесятом году я была первой жительницей нашего дома и осталась здесь последней. В те годы очень много внимания уделялось озеленению Фрунзе, я сама руководила здесь посадками тополей и ив. Люди даже выходили на субботники, чтобы высадить деревья".Прошлое города женщина вспоминает с болью, видя его нынешним."Что я чувствую сейчас? Я боюсь выходить из дома на улицу. Когда вспоминаю, каким все было раньше и во что превратилось сейчас, мне становится по-настоящему страшно", - говорит Бранислава.Оставшиеся во Фрунзе старики отапливают зимой свои дома чугунными печами и все еще надеются, что город возродится.
окницкий район
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"Я боюсь туда выходить" - жительница молдавской "Припяти" об исчезающем городе

08:30 27.11.2021 (обновлено: 10:09 27.11.2021)
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Крина Баля
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Фрунзе - город на севере Молдовы. Некогда процветающий и полный жизни, ныне он выглядит мрачным призраком.
Безжизненные кварталы, пустые дома, разбитые окна - таким сегодня выглядит город Фрунзе Окницкого района Молдовы.
А начиналась его история в конце шестидесятых годов прошлого века, когда сюда прибыли первые специалисты, чтобы начать строить впоследствии известный на всю республику сахарный комбинат и один из пяти на весь бывший СССР завод по производству лимонной кислоты.
"Я приехал сюда в августе 1969 года, - говорит в интервью Sputnik Молдова местный житель Петр Жмурко. - Строительство сахарного комбината шло одновременно с возведением города. В считанные годы были построены школа, детский сад, жилые дома, больничный комплекс и поликлиника. Место для строительства города было выбрано исключительно удачно - удобное расположение между Окницей и Атаками, рядом железнодорожная станция. И для всех была работа - в сезон на заводе трудились 1200 человек".
Когда же после распада СССР в городе остановились предприятия, начал в буквальном смысле слова исчезать сам Фрунзе. Молодежь, работоспособные люди среднего возраста стали массово покидать город. К сегодняшнему дню здесь остались около шести сотен пожилых жителей.
Старые фотографии нам показывает 91-летняя Бранислава Вышинская:
"В семидесятом году я была первой жительницей нашего дома и осталась здесь последней. В те годы очень много внимания уделялось озеленению Фрунзе, я сама руководила здесь посадками тополей и ив. Люди даже выходили на субботники, чтобы высадить деревья".
Прошлое города женщина вспоминает с болью, видя его нынешним.
"Что я чувствую сейчас? Я боюсь выходить из дома на улицу. Когда вспоминаю, каким все было раньше и во что превратилось сейчас, мне становится по-настоящему страшно", - говорит Бранислава.
Оставшиеся во Фрунзе старики отапливают зимой свои дома чугунными печами и все еще надеются, что город возродится.
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