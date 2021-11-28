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Жизнь за решеткой - что творится в молдавских тюрьмах
Жизнь за решеткой - что творится в молдавских тюрьмах
Эксперт рассказал, какие нарушения наиболее часто фиксируются в пенитенциарных учреждениях Молдовы
2021-11-28T15:37+0200
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Парламентская комиссия по правам человека и межэтническим отношениям провела 24 ноября публичные слушания по поводу мониторинга прав детей, находящихся в пенитенциарных учреждениях.Речь шла об очень многих аспектах. Эта тема - довольно серьезная и касается всех тех, кто волею судьбы попал в заключение, преступив закон.Важно для всего молдавского общества, чтобы человек, побывавший по той или иной причине в пенитенциарном учреждении, не вернулся туда, исправился бы, не представлял опасности для общества, да и чтобы его жизнь приобрела бы настоящий смысл, а криминальных рецидивов впредь не последовало.О том, что происходит сегодня в молдавских тюрьмах, как содержат заключенных в пенитенциарных учреждениях страны, и какие наиболее частые нарушения там фиксируют, поговорили с экспертом правоведом, адвокатом, доктором юридических наук Юрием Мэрджиняну.
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молдова, тюрьма, видео

Жизнь за решеткой - что творится в молдавских тюрьмах

15:37 28.11.2021 (обновлено: 15:41 28.11.2021)
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Эксперт рассказал, какие нарушения наиболее часто фиксируются в пенитенциарных учреждениях Молдовы.
Парламентская комиссия по правам человека и межэтническим отношениям провела 24 ноября публичные слушания по поводу мониторинга прав детей, находящихся в пенитенциарных учреждениях.
Речь шла об очень многих аспектах. Эта тема - довольно серьезная и касается всех тех, кто волею судьбы попал в заключение, преступив закон.
Важно для всего молдавского общества, чтобы человек, побывавший по той или иной причине в пенитенциарном учреждении, не вернулся туда, исправился бы, не представлял опасности для общества, да и чтобы его жизнь приобрела бы настоящий смысл, а криминальных рецидивов впредь не последовало.
О том, что происходит сегодня в молдавских тюрьмах, как содержат заключенных в пенитенциарных учреждениях страны, и какие наиболее частые нарушения там фиксируют, поговорили с экспертом правоведом, адвокатом, доктором юридических наук Юрием Мэрджиняну.
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