https://ru.sputnik.md/20211128/chto-tvoritsya-moldova-tyurma-46781090.html

Жизнь за решеткой - что творится в молдавских тюрьмах

Жизнь за решеткой - что творится в молдавских тюрьмах

Эксперт рассказал, какие нарушения наиболее часто фиксируются в пенитенциарных учреждениях Молдовы

2021-11-28T15:37+0200

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Парламентская комиссия по правам человека и межэтническим отношениям провела 24 ноября публичные слушания по поводу мониторинга прав детей, находящихся в пенитенциарных учреждениях.Речь шла об очень многих аспектах. Эта тема - довольно серьезная и касается всех тех, кто волею судьбы попал в заключение, преступив закон.Важно для всего молдавского общества, чтобы человек, побывавший по той или иной причине в пенитенциарном учреждении, не вернулся туда, исправился бы, не представлял опасности для общества, да и чтобы его жизнь приобрела бы настоящий смысл, а криминальных рецидивов впредь не последовало.О том, что происходит сегодня в молдавских тюрьмах, как содержат заключенных в пенитенциарных учреждениях страны, и какие наиболее частые нарушения там фиксируют, поговорили с экспертом правоведом, адвокатом, доктором юридических наук Юрием Мэрджиняну.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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