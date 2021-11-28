https://ru.sputnik.md/20211128/gde-v-kishineve-28-noyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46776001.html

Где в Кишиневе 28 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 28 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 28 и 29 ноября.

2021-11-28T10:03+0200

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коронавирус

кишинев

вакцинация

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 28 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе на Хынчештском шоссе, по улице Академией, рядом с рынком Fidesco.Автобус будет располагаться в секторе Центр, в сквере у Театра оперы и балета им. М. Биешу.Где будут находиться пункты вакцинации 29 ноябряТроллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор, рядом с парком "Алунелул".Автобус будет располагаться в Вадул-луй-Водэ, на улице Штефан чел Маре, 40, рядом с Центром здоровья.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20211124/vaktsinatsiyu-ot-covid-v-es-proshli-okolo-65-naseleniya-46686745.html

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кишинев, вакцинация