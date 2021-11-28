https://ru.sputnik.md/20211128/izrail-zakryvaet-granitsy-iz-za-novogo-shtamma-omikron-46775439.html

Израиль закрывает границы из-за нового штамма "омикрон"

Израиль закрывает границы из-за нового штамма "омикрон"

Власти Израиля приняли решение о закрытии границы для иностранных граждан на две недели из-за нового штамма COVID "омикрон"

2021-11-28T09:37+0200

2021-11-28T09:37+0200

2021-11-28T10:22+0200

коронавирус

граница

израиль

закрытие

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Власти Израиля приняли решение о закрытии границы для иностранных граждан на две недели из-за нового штамма COVID "омикрон", передает РИА Новости. Решение утвердила министерская комиссия по борьбе с коронавирусом на экстренном совещании в ночь с субботы на воскресенье.Решение вступает в силу немедленно. Граждане Израиля, которые возвращаются на родину из-за границы, будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин, по выходу из которого необходимо будет пройти повторное тестирование на COVID-19. Для переболевших и вакцинированных карантин продлится трое суток, для непривитых - семь дней в случае отрицательного повторного теста и 14 дней без него.Израильтянам, вернувшимся из африканских стран, определенных как "красные" (с высоким уровнем заболеваемости, сейчас к этой категории отнесены почти все страны Африки), придется проходить карантин в специализированных отелях. Кроме того, комиссия министров приняла решение о цифровой слежке подтвержденными носителями нового штамма "омикрон".В пятницу, 26 ноября, сообщалось, что в Израиле обнаружен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон", выявленным в Южной Африке. Кроме того, есть подозрение о заражении еще нескольких человек, они сдали тесты и ожидают результаты на самоизоляции.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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https://ru.sputnik.md/20211127/voz-vydvinula-gipotezu-o-poyavlenii-shtamma-omikron-46773130.html

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граница, израиль, закрытие