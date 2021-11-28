https://ru.sputnik.md/20211128/kiku---o-pensionnoy-reforme-prosto-dymovaya-zavesa-46780538.html

Кику - о пенсионной реформе: просто дымовая завеса

Кику - о пенсионной реформе: просто дымовая завеса

Бывший премьер-министр Молдовы считает, что женщин "приговорили" начинать работу буквально со школьной скамьи.

2021-11-28T15:03+0200

2021-11-28T15:03+0200

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общество

в молдове

пенсионный возраст

ион кику

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Экс-глава молдавского кабинета министров Ион Кику обвинил действующую власть в том, что "судорожно пытается ввести в заблуждение" общество относительно сути изменений в пенсионном законодательстве страны."Хочу, чтобы люди обратили внимание на то, что в 37-летний стаж, который женщина обязана достичь, если желает выйти на пенсию досрочно, то есть до достижения 63 лет, не включаются периоды ухода за детьми, учебы, болезни, и т.д.", - написал Кику на своей странице в социальной сети.По его мнению, власти "пытаются ввести людей в заблуждение", намеренно ссылаясь в своих публичных заявлениях только на один сценарий выхода на пенсию.Кику подчеркивает: по новому закону, когда человек достигает пенсионного возраста в 63 года и накапливает необходимый стаж в 34 года, периоды по уходу за детьми, учебы, болезни включаются в этот стаж лишь частично."Почему частично? Потому что здесь установлен лимит - учитываются максимум восемь лет. То есть если женщина родила троих детей, то из положенных ей по закону 9 лет для ухода за маленькими, Майя Санду учтет только восемь лет как стаж. В случае если Бог даст женщине 4 ребенка и более, она должна сразу из роддома бежать на работу, чтобы выйти на работу в те же 63 года", - заявил Кику.Он убежден, что на досрочный выход на пенсию "вообще невозможно надеяться в таких условиях", и что нынешняя пенсионная реформа - "просто дымовая завеса".

https://ru.sputnik.md/20211125/zkonoproekt-o-povyshenii-pensionnogo-vozrasta-prinyat-v-pervom-chtenii-46733210.html

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в молдове, пенсионный возраст, ион кику