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https://ru.sputnik.md/20211128/kiku---o-pensionnoy-reforme-prosto-dymovaya-zavesa-46780538.html
Кику - о пенсионной реформе: просто дымовая завеса
Кику - о пенсионной реформе: просто дымовая завеса
Бывший премьер-министр Молдовы считает, что женщин "приговорили" начинать работу буквально со школьной скамьи.
2021-11-28T15:03+0200
2021-11-28T15:12+0200
общество
в молдове
пенсионный возраст
ион кику
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Экс-глава молдавского кабинета министров Ион Кику обвинил действующую власть в том, что "судорожно пытается ввести в заблуждение" общество относительно сути изменений в пенсионном законодательстве страны."Хочу, чтобы люди обратили внимание на то, что в 37-летний стаж, который женщина обязана достичь, если желает выйти на пенсию досрочно, то есть до достижения 63 лет, не включаются периоды ухода за детьми, учебы, болезни, и т.д.", - написал Кику на своей странице в социальной сети.По его мнению, власти "пытаются ввести людей в заблуждение", намеренно ссылаясь в своих публичных заявлениях только на один сценарий выхода на пенсию.Кику подчеркивает: по новому закону, когда человек достигает пенсионного возраста в 63 года и накапливает необходимый стаж в 34 года, периоды по уходу за детьми, учебы, болезни включаются в этот стаж лишь частично."Почему частично? Потому что здесь установлен лимит - учитываются максимум восемь лет. То есть если женщина родила троих детей, то из положенных ей по закону 9 лет для ухода за маленькими, Майя Санду учтет только восемь лет как стаж. В случае если Бог даст женщине 4 ребенка и более, она должна сразу из роддома бежать на работу, чтобы выйти на работу в те же 63 года", - заявил Кику.Он убежден, что на досрочный выход на пенсию "вообще невозможно надеяться в таких условиях", и что нынешняя пенсионная реформа - "просто дымовая завеса".
https://ru.sputnik.md/20211125/zkonoproekt-o-povyshenii-pensionnogo-vozrasta-prinyat-v-pervom-chtenii-46733210.html
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в молдове, пенсионный возраст, ион кику

Кику - о пенсионной реформе: просто дымовая завеса

15:03 28.11.2021 (обновлено: 15:12 28.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausIon Chicu
Ion Chicu - Sputnik Молдова, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Бывший премьер-министр Молдовы считает, что женщин "приговорили" начинать работу буквально со школьной скамьи.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Экс-глава молдавского кабинета министров Ион Кику обвинил действующую власть в том, что "судорожно пытается ввести в заблуждение" общество относительно сути изменений в пенсионном законодательстве страны.
"Хочу, чтобы люди обратили внимание на то, что в 37-летний стаж, который женщина обязана достичь, если желает выйти на пенсию досрочно, то есть до достижения 63 лет, не включаются периоды ухода за детьми, учебы, болезни, и т.д.", - написал Кику на своей странице в социальной сети.
По его мнению, власти "пытаются ввести людей в заблуждение", намеренно ссылаясь в своих публичных заявлениях только на один сценарий выхода на пенсию.

"Специально путая в публичном пространстве два разных сценария выхода на пенсию - по достижению пенсионного возраста в 63 года и досрочный, антигуманная власть пытается скрыть от общества истинный характер законодательных изменений", - утверждает экс-премьер.

Кику подчеркивает: по новому закону, когда человек достигает пенсионного возраста в 63 года и накапливает необходимый стаж в 34 года, периоды по уходу за детьми, учебы, болезни включаются в этот стаж лишь частично.
"Почему частично? Потому что здесь установлен лимит - учитываются максимум восемь лет. То есть если женщина родила троих детей, то из положенных ей по закону 9 лет для ухода за маленькими, Майя Санду учтет только восемь лет как стаж. В случае если Бог даст женщине 4 ребенка и более, она должна сразу из роддома бежать на работу, чтобы выйти на работу в те же 63 года", - заявил Кику.

Он убежден, что на досрочный выход на пенсию "вообще невозможно надеяться в таких условиях", и что нынешняя пенсионная реформа - "просто дымовая завеса".
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