https://ru.sputnik.md/20211128/kitayskie-vlasti-vvodyat-mery-dlya-pooschreniya-rozhdaemosti-46753256.html

Китайские власти вводят меры для поощрения рождаемости

Китайские власти вводят меры для поощрения рождаемости

Власти Пекина увеличили на 30 дней продолжительность дополнительного отпуска по уходу за ребенком для женщин

2021-11-28T12:18+0200

2021-11-28T12:18+0200

2021-11-28T12:18+0200

в мире

китай

рождаемость

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КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Власти Пекина увеличили на 30 дней продолжительность дополнительного отпуска по уходу за ребенком для женщин на фоне демографических проблем, с которыми столкнулся Китай, передает РИА Новости.Городские власти заявили, что кроме основного отпуска по беременности и родам для женщин, который составляет 98 дней, дополнительный отпуск был увеличен с 30 до 60 дней. Кроме того, до достижения ребенком трехлетнего возраста каждая супружеская пара может воспользоваться пятью дополнительными днями отпуска по уходу за ребенком каждый год.Аналогичные меры ввели власти Шанхая.Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешают семьям заводить третьего ребенка.После внесения поправок закон предусматривает, что государство поощряет брак и роды в соответствующем возрасте, а также право супругов иметь троих детей. Подчеркивается, что государство введет целый комплекс мер поддержки, в том числе финансовых, налоговых, страховых, в области образования, жилья, трудоустройства, чтобы уменьшить бремя семей, связанное с рождением, воспитанием и образованием детей.

https://ru.sputnik.md/20210720/v-kitae-otmenyayut-vse-ogranicheniya-na-rozhdenie-tretego-rebenka-vklyuchaya-shtrafy-42590136.html

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в мире, китай, рождаемость