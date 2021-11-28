Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211128/kitayskie-vlasti-vvodyat-mery-dlya-pooschreniya-rozhdaemosti-46753256.html
Китайские власти вводят меры для поощрения рождаемости
Китайские власти вводят меры для поощрения рождаемости
Власти Пекина увеличили на 30 дней продолжительность дополнительного отпуска по уходу за ребенком для женщин
2021-11-28T12:18+0200
2021-11-28T12:18+0200
в мире
китай
рождаемость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/02/33120821_0:0:3089:1737_1920x0_80_0_0_590616f7bba3e8d2c974f87b10a4f75c.jpg
КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Власти Пекина увеличили на 30 дней продолжительность дополнительного отпуска по уходу за ребенком для женщин на фоне демографических проблем, с которыми столкнулся Китай, передает РИА Новости.Городские власти заявили, что кроме основного отпуска по беременности и родам для женщин, который составляет 98 дней, дополнительный отпуск был увеличен с 30 до 60 дней. Кроме того, до достижения ребенком трехлетнего возраста каждая супружеская пара может воспользоваться пятью дополнительными днями отпуска по уходу за ребенком каждый год.Аналогичные меры ввели власти Шанхая.Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешают семьям заводить третьего ребенка.После внесения поправок закон предусматривает, что государство поощряет брак и роды в соответствующем возрасте, а также право супругов иметь троих детей. Подчеркивается, что государство введет целый комплекс мер поддержки, в том числе финансовых, налоговых, страховых, в области образования, жилья, трудоустройства, чтобы уменьшить бремя семей, связанное с рождением, воспитанием и образованием детей.
https://ru.sputnik.md/20210720/v-kitae-otmenyayut-vse-ogranicheniya-na-rozhdenie-tretego-rebenka-vklyuchaya-shtrafy-42590136.html
китай
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/02/33120821_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_e6813ac7f5b5cafc0863a99fc2656602.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, китай, рождаемость

Китайские власти вводят меры для поощрения рождаемости

12:18 28.11.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач осматривает ребенка в родильном отделении
Врач осматривает ребенка в родильном отделении - Sputnik Молдова, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Дополнительный отпуск по уходу за ребенком теперь увеличен.
КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Власти Пекина увеличили на 30 дней продолжительность дополнительного отпуска по уходу за ребенком для женщин на фоне демографических проблем, с которыми столкнулся Китай, передает РИА Новости.
Городские власти заявили, что кроме основного отпуска по беременности и родам для женщин, который составляет 98 дней, дополнительный отпуск был увеличен с 30 до 60 дней. Кроме того, до достижения ребенком трехлетнего возраста каждая супружеская пара может воспользоваться пятью дополнительными днями отпуска по уходу за ребенком каждый год.
Аналогичные меры ввели власти Шанхая.
Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешают семьям заводить третьего ребенка.
Люди в честь празднования 100-летия Коммунистической партии Китая в Пекине - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
Общество
В Китае отменяют все ограничения на рождение третьего ребенка, включая штрафы
20 июля, 23:01
После внесения поправок закон предусматривает, что государство поощряет брак и роды в соответствующем возрасте, а также право супругов иметь троих детей. Подчеркивается, что государство введет целый комплекс мер поддержки, в том числе финансовых, налоговых, страховых, в области образования, жилья, трудоустройства, чтобы уменьшить бремя семей, связанное с рождением, воспитанием и образованием детей.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:03Кику - о пенсионной реформе: просто дымовая завеса
14:31Ураган "Арвен" в Британии - число погибших выросло до трех
13:55Ученые рассказали, у кого выше риски заразиться штаммом "омикрон"
13:23Полиция оштрафовала в Кишиневе большую группу стритрейсеров
12:50Есть ли штамм "омикрон" в России - ответ Роспотребнадзора
12:18Китайские власти вводят меры для поощрения рождаемости
11:45Власти Кемерово обновили список пострадавших при ЧП на шахте
11:12Молдова получила первую партию вакцины Spikevax компании Moderna
10:40В кишиневский аэропорт прибыла партия вакцины "Спутник V" для Приднестровья
10:03Где в Кишиневе 28 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:37Израиль закрывает границы из-за нового штамма "омикрон"
09:03Ставка НДС для HORECA останется на уровне 6% как минимум до 15 января
08:30Пока все спали: ушел из жизни Градский, как выглядит "омикрон" и ситуация с COVID
08:00Могоряну: мы все заложники НАРЭ, а энергетика - составная часть политики
07:30Продлен европейский проект поддержки сельского хозяйства Молдовы
07:00Самый точный прогноз погоды: относительно тепло
00:01Погодные рекорды Молдовы 28 ноября
ВчераСамые красивые и самые некрасивые кошки по "золотому сечению"
ВчераВОЗ выдвинула гипотезу о появлении штамма "омикрон"
ВчераСпасатели подняли тела пятерых шахтеров "Листвяжной"