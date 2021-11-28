https://ru.sputnik.md/20211128/kogda-i-gde-sostoitsya-proschanie-s-aleksandrom-gradskim-46784836.html
Когда и где состоится прощание с Александром Градским
Когда и где состоится прощание с Александром Градским
Прощание с известным российским певцом и композитором Александром Градским состоится 1 декабря в Москве
2021-11-28T19:51+0200
2021-11-28T19:51+0200
2021-11-28T19:51+0200
москва
прощание
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Прощание с известным российским певцом и композитором Александром Градским состоится 1 декабря в Москве, передает РИА Новости.Музыкант умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.С 1970-х началась его сольная карьера, параллельно артист был участником многочисленных музыкальных проектов. В дискографии — более четырех десятков альбомов. Помимо этого, написал музыку более чем к 40 художественным, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов.В 1997 году Градскому присвоили звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", спустя два года — "Народного артиста Российской Федерации".
https://ru.sputnik.md/20211121/umerla-narodnaya-artistka-rossii-nina-ruslanova-46593673.html
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москва, прощание
Когда и где состоится прощание с Александром Градским
Российский певец и композитор скончался на 73-году жизни от инфаркта головного мозга.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik.
Прощание с известным российским певцом и композитором Александром Градским состоится 1 декабря в Москве, передает РИА Новости
.
"Прощание состоится 1 декабря в "Градский Холл". Предположительно, в 11 утра", — сообщили в театре, где артист семь лет проработал художественным руководителем.
Музыкант умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
С 1970-х началась его сольная карьера, параллельно артист был участником многочисленных музыкальных проектов. В дискографии — более четырех десятков альбомов. Помимо этого, написал музыку более чем к 40 художественным, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов.
В 1997 году Градскому присвоили звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", спустя два года — "Народного артиста Российской Федерации".