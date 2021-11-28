https://ru.sputnik.md/20211128/kurs-valyut-na-ponedelnik-dollar-i-evro-prodolzhayut-ukreplyatsya-46785888.html

Курс валют на понедельник: доллар и евро продолжают укрепляться

Курс валют на понедельник: доллар и евро продолжают укрепляться

Евро и доллар растут в цене по отношению к молдавскому лею

2021-11-28T20:18+0200

2021-11-28T20:18+0200

2021-11-28T20:18+0200

в молдове

рубль

курс валют

доллар

евро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44544180_0:235:3181:2024_1920x0_80_0_0_936273c1b1c1a1c6ff68263ab97a286b.jpg

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 29 ноября. Евро и доллар продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.Евро станет дороже на один бан и закрепится на уровне 20,0067 лея.Доллар также вырастет на один бан и будет стоить 17,7357 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 26 ноября немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2348 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6543 лея. Румынский лей поднимется до 4,0421 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20211117/dengi-na-iskhode-ssha-mogut-stolknutsya-s-defoltom-46467720.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро