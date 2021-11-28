https://ru.sputnik.md/20211128/kurs-valyut-na-ponedelnik-dollar-i-evro-prodolzhayut-ukreplyatsya-46785888.html
Курс валют на понедельник: доллар и евро продолжают укрепляться
Курс валют на понедельник: доллар и евро продолжают укрепляться
Евро и доллар растут в цене по отношению к молдавскому лею
2021-11-28T20:18+0200
2021-11-28T20:18+0200
2021-11-28T20:18+0200
в молдове
рубль
курс валют
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 29 ноября. Евро и доллар продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.Евро станет дороже на один бан и закрепится на уровне 20,0067 лея.Доллар также вырастет на один бан и будет стоить 17,7357 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 26 ноября немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2348 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6543 лея. Румынский лей поднимется до 4,0421 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20211117/dengi-na-iskhode-ssha-mogut-stolknutsya-s-defoltom-46467720.html
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Дмитрий Терехов
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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро
Курс валют на понедельник: доллар и евро продолжают укрепляться
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 29 ноября. Евро и доллар продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дороже на один бан и закрепится на уровне 20,0067 лея.
Доллар также вырастет на один бан и будет стоить 17,7357 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.
Что касается остальных валют, то 26 ноября немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2348 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6543 лея. Румынский лей поднимется до 4,0421 в пересчете на национальную валюту.