https://ru.sputnik.md/20211128/litva-latviya-i-polsha-poluchat-ot-es-200-millionov-evro-na-okhranu-granits-46784218.html

Литва, Латвия и Польша получат от ЕС 200 миллионов евро на охрану границ

Литва, Латвия и Польша получат от ЕС 200 миллионов евро на охрану границ

Руководство Еврокомиссии приняло решение утроить средства, выделяемые ЕС Литве, Латвии и Польше для охраны границ

2021-11-28T18:26+0200

2021-11-28T18:26+0200

2021-11-28T18:26+0200

в мире

граница

латвия

польша

ек

литва

европейский союз

еврокомиссия

евро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/19/33368221_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4f4d2d6b0420b42ab829f39450c95a43.jpg

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Руководство Еврокомиссии приняло решение утроить средства, выделяемые ЕС Литве, Латвии и Польше для охраны границ, до 200 миллионов евро, передает РИА Новости. Решение озвучила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Литва уже получила 37 миллионов евро в качестве экстренной поддержки. Однако, как я объявляла ранее на этой неделе, мы утраиваем выделяемые ЕС на охрану границ средства для Литвы, Польши и Латвии до 200 миллионов евро в этом и следующем году", - сказала она на пресс-конференции в Вильнюсе.Глава Еврокомиссии также отметила, что все действия Евросоюза по введению санкций против отдельных лиц и определенных институтов тесно координируются с Великобританией, США и Канадой.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ru.sputnik.md/20211126/lukashenko-posetil-lager-migrantov-na-belorussko-polskoy-granitse-46740726.html

латвия

польша

литва

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, граница, латвия, польша, ек, литва, европейский союз, еврокомиссия, евро