Литва, Латвия и Польша получат от ЕС 200 миллионов евро на охрану границ
© AP Photo / Francisco SecoUrsula von der Leyen
© AP Photo / Francisco Seco
Таким образом, помощь от ЕС утраивается.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Руководство Еврокомиссии приняло решение утроить средства, выделяемые ЕС Литве, Латвии и Польше для охраны границ, до 200 миллионов евро, передает РИА Новости. Решение озвучила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Литва уже получила 37 миллионов евро в качестве экстренной поддержки. Однако, как я объявляла ранее на этой неделе, мы утраиваем выделяемые ЕС на охрану границ средства для Литвы, Польши и Латвии до 200 миллионов евро в этом и следующем году", - сказала она на пресс-конференции в Вильнюсе.
Глава Еврокомиссии также отметила, что все действия Евросоюза по введению санкций против отдельных лиц и определенных институтов тесно координируются с Великобританией, США и Канадой.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
"Литва уже получила 37 миллионов евро в качестве экстренной поддержки. Однако, как я объявляла ранее на этой неделе, мы утраиваем выделяемые ЕС на охрану границ средства для Литвы, Польши и Латвии до 200 миллионов евро в этом и следующем году", - сказала она на пресс-конференции в Вильнюсе.
Глава Еврокомиссии также отметила, что все действия Евросоюза по введению санкций против отдельных лиц и определенных институтов тесно координируются с Великобританией, США и Канадой.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".