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Литва, Латвия и Польша получат от ЕС 200 миллионов евро на охрану границ
Литва, Латвия и Польша получат от ЕС 200 миллионов евро на охрану границ
Руководство Еврокомиссии приняло решение утроить средства, выделяемые ЕС Литве, Латвии и Польше для охраны границ
2021-11-28T18:26+0200
2021-11-28T18:26+0200
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Руководство Еврокомиссии приняло решение утроить средства, выделяемые ЕС Литве, Латвии и Польше для охраны границ, до 200 миллионов евро, передает РИА Новости. Решение озвучила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Литва уже получила 37 миллионов евро в качестве экстренной поддержки. Однако, как я объявляла ранее на этой неделе, мы утраиваем выделяемые ЕС на охрану границ средства для Литвы, Польши и Латвии до 200 миллионов евро в этом и следующем году", - сказала она на пресс-конференции в Вильнюсе.Глава Еврокомиссии также отметила, что все действия Евросоюза по введению санкций против отдельных лиц и определенных институтов тесно координируются с Великобританией, США и Канадой.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ru.sputnik.md/20211126/lukashenko-posetil-lager-migrantov-na-belorussko-polskoy-granitse-46740726.html
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в мире, граница, латвия, польша, ек, литва, европейский союз, еврокомиссия, евро

Литва, Латвия и Польша получат от ЕС 200 миллионов евро на охрану границ

18:26 28.11.2021
© AP Photo / Francisco SecoUrsula von der Leyen
Ursula von der Leyen - Sputnik Молдова, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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Таким образом, помощь от ЕС утраивается.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Руководство Еврокомиссии приняло решение утроить средства, выделяемые ЕС Литве, Латвии и Польше для охраны границ, до 200 миллионов евро, передает РИА Новости. Решение озвучила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Литва уже получила 37 миллионов евро в качестве экстренной поддержки. Однако, как я объявляла ранее на этой неделе, мы утраиваем выделяемые ЕС на охрану границ средства для Литвы, Польши и Латвии до 200 миллионов евро в этом и следующем году", - сказала она на пресс-конференции в Вильнюсе.

Глава Еврокомиссии также отметила, что все действия Евросоюза по введению санкций против отдельных лиц и определенных институтов тесно координируются с Великобританией, США и Канадой.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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