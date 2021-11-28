https://ru.sputnik.md/20211128/luchshie-rok-pesni-pro-mamochek-46745357.html
Лучшие рок-песни про мамочек
Лучшие рок-песни про мамочек
В конце ноября есть прекрасный повод вспомнить о маме и даже спеть о ней любимую песню.
2021-11-28T19:23+0200
2021-11-28T19:23+0200
2021-11-28T19:23+0200
радио
рок
рок-музыка
мама
день матери
русский рок
фа-диез
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Лучшие рок-песни про мамочек
Лучшие рок-песни про мамочек
День матери – праздник важный, но к сожалению, в Молдове официально он не существует. У нас День матери - часть Международного женского дня, традиционного весеннего праздника 8 марта. Но День матери – это не просто день женщин. Мать у каждого своя и она единственная. В России этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. В мире День матери часто отмечают во второе воскресенье мая, в соседней Украине, в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии, Канаде. В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" вспомним о мамах – словами и музыкой рокеров.Оззи Осборн, Rammstein, The Police, Metallica, Queen, Виктор Цой и Константин Кинчев – вот только некоторые звезды рок-вселенной, которые пели о мамах. Их сегодня и слушаем. И не забываем – быть маменькиными сынками не так уж и плохо.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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Sputnik Молдова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
рок, рок-музыка, мама, день матери, русский рок, фа-диез, аудио
Лучшие рок-песни про мамочек
В конце ноября есть прекрасный повод вспомнить о маме и даже спеть о ней любимую песню.
День матери – праздник важный, но к сожалению, в Молдове официально он не существует. У нас День матери - часть Международного женского дня, традиционного весеннего праздника 8 марта.
Но День матери – это не просто день женщин. Мать у каждого своя и она единственная. В России этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. В мире День матери часто отмечают во второе воскресенье мая, в соседней Украине, в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии, Канаде.
В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" вспомним о мамах – словами и музыкой рокеров.
Оззи Осборн, Rammstein, The Police, Metallica, Queen, Виктор Цой и Константин Кинчев – вот только некоторые звезды рок-вселенной, которые пели о мамах. Их сегодня и слушаем. И не забываем – быть маменькиными сынками не так уж и плохо.