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Лучшие рок-песни про мамочек
Лучшие рок-песни про мамочек
В конце ноября есть прекрасный повод вспомнить о маме и даже спеть о ней любимую песню.
2021-11-28T19:23+0200
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рок-музыка
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фа-диез
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Лучшие рок-песни про мамочек
Лучшие рок-песни про мамочек
День матери – праздник важный, но к сожалению, в Молдове официально он не существует. У нас День матери - часть Международного женского дня, традиционного весеннего праздника 8 марта. Но День матери – это не просто день женщин. Мать у каждого своя и она единственная. В России этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. В мире День матери часто отмечают во второе воскресенье мая, в соседней Украине, в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии, Канаде. В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" вспомним о мамах – словами и музыкой рокеров.Оззи Осборн, Rammstein, The Police, Metallica, Queen, Виктор Цой и Константин Кинчев – вот только некоторые звезды рок-вселенной, которые пели о мамах. Их сегодня и слушаем. И не забываем – быть маменькиными сынками не так уж и плохо.
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Сергей Цуркану
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рок, рок-музыка, мама, день матери, русский рок, фа-диез, аудио

Лучшие рок-песни про мамочек

19:23 28.11.2021
Радио
Лучшие рок-песни про мамочек
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В конце ноября есть прекрасный повод вспомнить о маме и даже спеть о ней любимую песню.
День матери – праздник важный, но к сожалению, в Молдове официально он не существует. У нас День матери - часть Международного женского дня, традиционного весеннего праздника 8 марта.
Но День матери – это не просто день женщин. Мать у каждого своя и она единственная. В России этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. В мире День матери часто отмечают во второе воскресенье мая, в соседней Украине, в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии, Канаде.
В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" вспомним о мамах – словами и музыкой рокеров.
Оззи Осборн, Rammstein, The Police, Metallica, Queen, Виктор Цой и Константин Кинчев – вот только некоторые звезды рок-вселенной, которые пели о мамах. Их сегодня и слушаем. И не забываем – быть маменькиными сынками не так уж и плохо.
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