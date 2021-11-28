https://ru.sputnik.md/20211128/luchshie-rok-pesni-pro-mamochek-46745357.html

Лучшие рок-песни про мамочек

Лучшие рок-песни про мамочек

В конце ноября есть прекрасный повод вспомнить о маме и даже спеть о ней любимую песню.

2021-11-28T19:23+0200

2021-11-28T19:23+0200

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Лучшие рок-песни про мамочек Лучшие рок-песни про мамочек

День матери – праздник важный, но к сожалению, в Молдове официально он не существует. У нас День матери - часть Международного женского дня, традиционного весеннего праздника 8 марта. Но День матери – это не просто день женщин. Мать у каждого своя и она единственная. В России этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. В мире День матери часто отмечают во второе воскресенье мая, в соседней Украине, в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии, Канаде. В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" вспомним о мамах – словами и музыкой рокеров.Оззи Осборн, Rammstein, The Police, Metallica, Queen, Виктор Цой и Константин Кинчев – вот только некоторые звезды рок-вселенной, которые пели о мамах. Их сегодня и слушаем. И не забываем – быть маменькиными сынками не так уж и плохо.

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2021

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рок, рок-музыка, мама, день матери, русский рок, фа-диез, аудио