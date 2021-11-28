https://ru.sputnik.md/20211128/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46784656.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-11-28T18:49+0200

2021-11-28T18:49+0200

2021-11-28T18:54+0200

коронавирус

в молдове

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статистика

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 107 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.Отмечены два случая "импорта" инфекции – из США и Канады.Общее число случаев заражения в стране достигло 362 433.У работников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования: один у врача, один у медсестры.За минувшие сутки проведено 2357 тестов.Госпитализировано 1326 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 186 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 36).В то же время за сутки выздоровело 562 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 346 629.Минздрав сообщает о 15 погибших за сутки.Общее число скончавшихся на данный момент – 9054.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211128/moldavskie-spasateli-populyariziruyut-kampaniyu-po-vaktsinatsii-46783484.html

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2021

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в молдове, минздрав, статистика