https://ru.sputnik.md/20211128/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46784656.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-11-28T18:49+0200
2021-11-28T18:49+0200
2021-11-28T18:54+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 107 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.Отмечены два случая "импорта" инфекции – из США и Канады.Общее число случаев заражения в стране достигло 362 433.У работников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования: один у врача, один у медсестры.За минувшие сутки проведено 2357 тестов.Госпитализировано 1326 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 186 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 36).В то же время за сутки выздоровело 562 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 346 629.Минздрав сообщает о 15 погибших за сутки.Общее число скончавшихся на данный момент – 9054.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
https://ru.sputnik.md/20211128/moldavskie-spasateli-populyariziruyut-kampaniyu-po-vaktsinatsii-46783484.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, минздрав, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:49 28.11.2021 (обновлено: 18:54 28.11.2021)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 107 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.
Отмечены два случая "импорта" инфекции – из США и Канады.
Общее число случаев заражения в стране достигло 362 433.
У работников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования: один у врача, один у медсестры.
За минувшие сутки проведено 2357 тестов.
Госпитализировано 1326 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 186 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 36).
В то же время за сутки выздоровело 562 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 346 629.
Минздрав сообщает о 15 погибших за сутки.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9054.
Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.
По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.