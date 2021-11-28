https://ru.sputnik.md/20211128/mogoryanu-my-vse-zalozhniki-nare-a-energetika---sostavnaya-chast-politiki-46739187.html
Могоряну: мы все заложники НАРЭ, а энергетика - составная часть политики
Могоряну: мы все заложники НАРЭ, а энергетика - составная часть политики
Председатель Ассоциации потребителей энергии высказал свое мнение о перманентном энергетическом кризисе в стране, совершив небольшой исторический экскурс.
2021-11-28T08:00+0200
2021-11-28T08:00+0200
2021-11-28T08:00+0200
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Могоряну: мы все заложники НАРЭ, а энергетика - составная часть политики
Могоряну: мы все заложники НАРЭ, а энергетика - составная часть политики
Газовый кризис в Молдове привел к тому, что энергетические компании выстроились в очередь в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) для официального повышения тарифов на энергоносители.С одной стороны, это выглядит, как если бы граждане Молдовы стали заложниками НАРЭ и его структур, а с другой – мировой рост цен на энергоресурсы серьезно сказался на стране без энергоносителей при подготовке к зимнему периоду 2021-2022 годов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну.Возникает ощущение, глядя на многочисленные официальные визиты проевропейского правительства Молдовы в Европу, что энергетический опыт прошлого, как что-то ветхое и пахнущее нафталином, Молдова отложила. Его место, считает Могоряну, заняли демократия, рыночные отношения, борьба с коррупцией и европейские ценности.В заключение Могоряну отметил, что энергетика всегда будет составной частью политики, даже если этого не очень видно.
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Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, политика, нарэ
Могоряну: мы все заложники НАРЭ, а энергетика - составная часть политики
Председатель Ассоциации потребителей энергии высказал свое мнение о перманентном энергетическом кризисе в стране, совершив небольшой исторический экскурс.
Газовый кризис в Молдове привел к тому, что энергетические компании выстроились в очередь в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) для официального повышения тарифов на энергоносители.
С одной стороны, это выглядит, как если бы граждане Молдовы стали заложниками НАРЭ и его структур, а с другой – мировой рост цен на энергоресурсы серьезно сказался на стране без энергоносителей при подготовке к зимнему периоду 2021-2022 годов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну.
"В советское время говорили, что когда зреет черешня – мазут самый дешевый, поэтому к концу ее созревания все резервуары, учитывая тогдашнюю высокую деловую и финансовую дисциплину, уже были заполнены", - рассказал эксперт.
Возникает ощущение, глядя на многочисленные официальные визиты проевропейского правительства Молдовы в Европу, что энергетический опыт прошлого, как что-то ветхое и пахнущее нафталином, Молдова отложила. Его место, считает Могоряну, заняли демократия, рыночные отношения, борьба с коррупцией и европейские ценности.
"В условиях, когда правительство Молдовы не знало, будет ли продлен контракт с "Газпромом", - вокруг которого было достаточно неизвестных составляющих, - газовый вопрос необходимо было включить в постоянную повестку дня. И поиск путей решения нужно было начинать уже в 2020 году", - убежден эксперт.
В заключение Могоряну отметил, что энергетика всегда будет составной частью политики, даже если этого не очень видно.