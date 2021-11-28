https://ru.sputnik.md/20211128/moldavskie-spasateli-populyariziruyut-kampaniyu-po-vaktsinatsii-46783484.html
Молдавские спасатели популяризируют кампанию по вакцинации
Молдавские спасатели популяризируют кампанию по вакцинации
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустил пилотный проект, призванный убедить население прививаться от коронавируса.
2021-11-28T17:13+0200
2021-11-28T17:13+0200
2021-11-28T17:13+0200
общество
в молдове
вакцинация
генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям
яловенский район
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В выходные дни 27 и 28 ноября сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) оборудовали в селе Рэзены Яловенского района пять пунктов вакцинации. Мероприятие проходит в рамках пилотного проекта ГИЧС по продвижению в стране кампании по вакцинации. "Служащие Инспектората установили в разных локациях внутри села пять специальных палаток. Люди могут прийти сюда не только для того, чтобы привиться вакциной от коронавируса, но получить квалифицированную консультацию медиков по любому вопросу, связанному с вирусом и кампанией по вакцинации", - заявили в ведомстве.Кроме того, сотрудники мобильной службы SMURD доставляют от дома к точками вакцинации пожилых людей, которым в силу возраста уже трудно передвигаться пешком.Сообщается, что в ходе этой акции ГИЧС в Рэзенах на данный момент вакцинировано боле семи десятка жителей.
https://ru.sputnik.md/20211124/vaktsinatsiyu-ot-covid-v-es-proshli-okolo-65-naseleniya-46686745.html
яловенский район
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Дмитрий Терехов
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Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, вакцинация, генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, яловенский район
Молдавские спасатели популяризируют кампанию по вакцинации
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустил пилотный проект, призванный убедить население прививаться от коронавируса.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В выходные дни 27 и 28 ноября сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) оборудовали в селе Рэзены Яловенского района пять пунктов вакцинации.
Мероприятие проходит в рамках пилотного проекта ГИЧС по продвижению в стране кампании по вакцинации.
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей
"Служащие Инспектората установили в разных локациях внутри села пять специальных палаток. Люди могут прийти сюда не только для того, чтобы привиться вакциной от коронавируса, но получить квалифицированную консультацию медиков по любому вопросу, связанному с вирусом и кампанией по вакцинации", - заявили в ведомстве.
Кроме того, сотрудники мобильной службы SMURD доставляют от дома к точками вакцинации пожилых людей, которым в силу возраста уже трудно передвигаться пешком.
Сообщается, что в ходе этой акции ГИЧС в Рэзенах на данный момент вакцинировано боле семи десятка жителей.