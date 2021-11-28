https://ru.sputnik.md/20211128/moldavskie-spasateli-populyariziruyut-kampaniyu-po-vaktsinatsii-46783484.html

Молдавские спасатели популяризируют кампанию по вакцинации

Молдавские спасатели популяризируют кампанию по вакцинации

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустил пилотный проект, призванный убедить население прививаться от коронавируса.

2021-11-28T17:13+0200

2021-11-28T17:13+0200

2021-11-28T17:13+0200

общество

в молдове

вакцинация

генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям

яловенский район

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В выходные дни 27 и 28 ноября сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) оборудовали в селе Рэзены Яловенского района пять пунктов вакцинации. Мероприятие проходит в рамках пилотного проекта ГИЧС по продвижению в стране кампании по вакцинации. "Служащие Инспектората установили в разных локациях внутри села пять специальных палаток. Люди могут прийти сюда не только для того, чтобы привиться вакциной от коронавируса, но получить квалифицированную консультацию медиков по любому вопросу, связанному с вирусом и кампанией по вакцинации", - заявили в ведомстве.Кроме того, сотрудники мобильной службы SMURD доставляют от дома к точками вакцинации пожилых людей, которым в силу возраста уже трудно передвигаться пешком.Сообщается, что в ходе этой акции ГИЧС в Рэзенах на данный момент вакцинировано боле семи десятка жителей.

https://ru.sputnik.md/20211124/vaktsinatsiyu-ot-covid-v-es-proshli-okolo-65-naseleniya-46686745.html

яловенский район

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2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, вакцинация, генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, яловенский район