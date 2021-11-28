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https://ru.sputnik.md/20211128/moldavskie-spasateli-populyariziruyut-kampaniyu-po-vaktsinatsii-46783484.html
Молдавские спасатели популяризируют кампанию по вакцинации
Молдавские спасатели популяризируют кампанию по вакцинации
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустил пилотный проект, призванный убедить население прививаться от коронавируса.
2021-11-28T17:13+0200
2021-11-28T17:13+0200
общество
в молдове
вакцинация
генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям
яловенский район
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В выходные дни 27 и 28 ноября сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) оборудовали в селе Рэзены Яловенского района пять пунктов вакцинации. Мероприятие проходит в рамках пилотного проекта ГИЧС по продвижению в стране кампании по вакцинации. "Служащие Инспектората установили в разных локациях внутри села пять специальных палаток. Люди могут прийти сюда не только для того, чтобы привиться вакциной от коронавируса, но получить квалифицированную консультацию медиков по любому вопросу, связанному с вирусом и кампанией по вакцинации", - заявили в ведомстве.Кроме того, сотрудники мобильной службы SMURD доставляют от дома к точками вакцинации пожилых людей, которым в силу возраста уже трудно передвигаться пешком.Сообщается, что в ходе этой акции ГИЧС в Рэзенах на данный момент вакцинировано боле семи десятка жителей.
https://ru.sputnik.md/20211124/vaktsinatsiyu-ot-covid-v-es-proshli-okolo-65-naseleniya-46686745.html
яловенский район
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в молдове, вакцинация, генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, яловенский район

Молдавские спасатели популяризируют кампанию по вакцинации

17:13 28.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустил пилотный проект, призванный убедить население прививаться от коронавируса.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В выходные дни 27 и 28 ноября сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) оборудовали в селе Рэзены Яловенского района пять пунктов вакцинации.
Мероприятие проходит в рамках пилотного проекта ГИЧС по продвижению в стране кампании по вакцинации.
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMКампания по вакцинации от молдавских спасателей
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей - Sputnik Молдова
1/4
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMКампания по вакцинации от молдавских спасателей
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей - Sputnik Молдова
2/4
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMКампания по вакцинации от молдавских спасателей
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей - Sputnik Молдова
3/4
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMКампания по вакцинации от молдавских спасателей
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей - Sputnik Молдова
4/4
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей
1/4
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей
2/4
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей
3/4
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей
4/4
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Кампания по вакцинации от молдавских спасателей
"Служащие Инспектората установили в разных локациях внутри села пять специальных палаток. Люди могут прийти сюда не только для того, чтобы привиться вакциной от коронавируса, но получить квалифицированную консультацию медиков по любому вопросу, связанному с вирусом и кампанией по вакцинации", - заявили в ведомстве.
Кроме того, сотрудники мобильной службы SMURD доставляют от дома к точками вакцинации пожилых людей, которым в силу возраста уже трудно передвигаться пешком.
Сообщается, что в ходе этой акции ГИЧС в Рэзенах на данный момент вакцинировано боле семи десятка жителей.
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