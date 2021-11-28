https://ru.sputnik.md/20211128/moldova-poluchila-pervuyu-partiyu-vaktsiny-spikevax-kompanii-moderna-46775364.html
Молдова получила первую партию вакцины Spikevax компании Moderna
Молдова получила первую партию вакцины Spikevax компании Moderna
Фото: В Молдову прибыла первая партия из 50 400 доз вакцины Spikevax, которую производит компания Moderna
2021-11-28T11:12+0200
2021-11-28T11:12+0200
2021-11-28T11:34+0200
коронавирус
минздрав
вакцина
национальное агентство автомобильного транспорта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1c/46776183_0:95:1000:658_1920x0_80_0_0_f7dc44f0f59eb78931214c1804800570.jpg
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В Молдову прибыла первая партия из 50 400 доз вакцины Spikevax, которую производит компания Moderna. Вакцины получены Национальным агентством общественного здравоохранения через платформу COVAX."Поступление в страну вакцины нового типа против COVID-19 является реальной поддержкой для всех граждан Республики Молдова. Мы надеемся, что этот препарат от Moderna поможет повысить уровень вакцинации в нашей стране и приблизит формирование коллективного иммунитета, который позволит нам остановить распространение вируса", - заявила государственный секретарь Министерства здравоохранения Светлана Николаеску.Вакцина, производимая фармацевтической компанией Moderna, использует технологию, основанную на матричной РНК. Этот вид вакцины "учит организм" человека вырабатывать необходимые антитела в борьбе с вирусом SARS-CoV-2. В Молдове Spikevax будет вводиться людям старше 18 лет, по схеме двух доз с интервалом в 28 дней. Вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) для использования в условиях чрезвычайного положения. В молдавском Минздраве утверждают, что по итогам клинических испытаний вакцина Spikevax "продемонстрировала эффективность 94,1% для защиты от COVID-19 через 14 дней после введения первой дозы".
https://ru.sputnik.md/20211124/vaktsinatsiyu-ot-covid-v-es-proshli-okolo-65-naseleniya-46686745.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1c/46776183_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_4387e4797b9cf0216cac5dfb0133a304.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
минздрав, вакцина, национальное агентство автомобильного транспорта
Молдова получила первую партию вакцины Spikevax компании Moderna
11:12 28.11.2021 (обновлено: 11:34 28.11.2021)
Вакцина разработана компанией Moderna и предназначена для профилактики COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В Молдову прибыла первая партия из 50 400 доз вакцины Spikevax, которую производит компания Moderna. Вакцины получены Национальным агентством общественного здравоохранения через платформу COVAX.
"Поступление в страну вакцины нового типа против COVID-19 является реальной поддержкой для всех граждан Республики Молдова. Мы надеемся, что этот препарат от Moderna поможет повысить уровень вакцинации в нашей стране и приблизит формирование коллективного иммунитета, который позволит нам остановить распространение вируса", - заявила государственный секретарь Министерства здравоохранения Светлана Николаеску.
Вакцина, производимая фармацевтической компанией Moderna, использует технологию, основанную на матричной РНК. Этот вид вакцины "учит организм" человека вырабатывать необходимые антитела в борьбе с вирусом SARS-CoV-2.
В Молдове Spikevax будет вводиться людям старше 18 лет, по схеме двух доз с интервалом в 28 дней.
Вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) для использования в условиях чрезвычайного положения.
В молдавском Минздраве утверждают, что по итогам клинических испытаний вакцина Spikevax "продемонстрировала эффективность 94,1% для защиты от COVID-19 через 14 дней после введения первой дозы".