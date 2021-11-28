https://ru.sputnik.md/20211128/moldova-poluchila-pervuyu-partiyu-vaktsiny-spikevax-kompanii-moderna-46775364.html

Молдова получила первую партию вакцины Spikevax компании Moderna

Молдова получила первую партию вакцины Spikevax компании Moderna

Фото: В Молдову прибыла первая партия из 50 400 доз вакцины Spikevax, которую производит компания Moderna

2021-11-28T11:12+0200

2021-11-28T11:12+0200

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коронавирус

минздрав

вакцина

национальное агентство автомобильного транспорта

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В Молдову прибыла первая партия из 50 400 доз вакцины Spikevax, которую производит компания Moderna. Вакцины получены Национальным агентством общественного здравоохранения через платформу COVAX."Поступление в страну вакцины нового типа против COVID-19 является реальной поддержкой для всех граждан Республики Молдова. Мы надеемся, что этот препарат от Moderna поможет повысить уровень вакцинации в нашей стране и приблизит формирование коллективного иммунитета, который позволит нам остановить распространение вируса", - заявила государственный секретарь Министерства здравоохранения Светлана Николаеску.Вакцина, производимая фармацевтической компанией Moderna, использует технологию, основанную на матричной РНК. Этот вид вакцины "учит организм" человека вырабатывать необходимые антитела в борьбе с вирусом SARS-CoV-2. В Молдове Spikevax будет вводиться людям старше 18 лет, по схеме двух доз с интервалом в 28 дней. Вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) для использования в условиях чрезвычайного положения. В молдавском Минздраве утверждают, что по итогам клинических испытаний вакцина Spikevax "продемонстрировала эффективность 94,1% для защиты от COVID-19 через 14 дней после введения первой дозы".

https://ru.sputnik.md/20211124/vaktsinatsiyu-ot-covid-v-es-proshli-okolo-65-naseleniya-46686745.html

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минздрав, вакцина, национальное агентство автомобильного транспорта