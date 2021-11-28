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https://ru.sputnik.md/20211128/pogodnye-rekordy-moldovy-28-noyabrya-46773253.html
Погодные рекорды Молдовы 28 ноября
Погодные рекорды Молдовы 28 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
2021-11-28T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 28 ноября специалисты зафиксировали в конце XIX века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 28 ноября 1892 года столбик термометра упал до отметки в –20,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1949 году. Тогда, в двадцать седьмой день ноября, воздух прогрелся до +16,7 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 37,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 28 ноября

00:01 28.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausВид на окницкий район с высоты
Вид на окницкий район с высоты - Sputnik Молдова, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 28 ноября специалисты зафиксировали в конце XIX века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 28 ноября 1892 года столбик термометра упал до отметки в –20,6 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум был зарегистрирован в 1949 году. Тогда, в двадцать седьмой день ноября, воздух прогрелся до +16,7 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 37,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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