https://ru.sputnik.md/20211128/poka-vse-spali-ushel-iz-zhizni-gradskiy-kak-vyglyadit-omikron-i-situatsiya-s-covid-46774926.html
Пока все спали: ушел из жизни Градский, как выглядит "омикрон" и ситуация с COVID
Пока все спали: ушел из жизни Градский, как выглядит "омикрон" и ситуация с COVID
Пока все спали: ушел из жизни Градский, как выглядит "омикрон" и ситуация с COVID
2021-11-28T08:30+0200
2021-11-28T08:30+0200
2021-11-28T10:15+0200
смерть
вирус
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. На 73-году жизни скончался советский и российский композитор, певец Александр Градский, передает РИА Новости. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Ранее сообщалось о его госпитализации и ухудшении состояния здоровья артиста.В 1997 году Градский получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.В последние годы композитор был наставником в телешоу "Голос".Ученым представили фото "омикрона"Ученые из Италии поделились первым в мире изображением шиповидного белка (он же S-белок — spike-protein) нового штамма коронавируса "омикрон".Презентацию со схемой РИА Новости получило из римского и ватиканского госпиталя Bambino Gesù ("Младенец Иисус")."Это "фото" в широком смысле, речь идет о реконструкции, сделанной в лаборатории", — заявил представитель медучреждения.На изображении красным отмечены наиболее изменившиеся области. Если у "дельты" число мутировавших аминокислотных остатков находилось на отметке 18, то в новом варианте их насчитывается 43."Ясно видно, что вариант "омикрон" имеет гораздо больше мутаций, чем вариант "дельта" (уже сам по себе очень разнообразный). Они сконцентрированы прежде всего в области белка, который взаимодействует с клетками человека", — пояснил специалист.Ранее сообщалось о том, что "омикрон" подтвердили у жителей Чехии, Германии, Великобритании и Италии.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 261 миллион.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 261 миллионов 87 тысяч 872. Из них 5 195 232 скончались. Применены свыше 7 583 384 319 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (48 202 463). Следом идут Индия (34 572 523) и Бразилия (22 076 863).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 10 165 779 случаев, в России – 9 370 694 случая заражения, в Турции – 8 726 370, на Украине – 3 580 671, в Румынии – 1 775 572.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 498 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 362 326.Минздрав сообщает о 32 погибших за сутки.Общее число скончавшихся на данный момент – 9054.
https://ru.sputnik.md/20211121/umerla-narodnaya-artistka-rossii-nina-ruslanova-46593673.html
https://ru.sputnik.md/20211127/voz-vydvinula-gipotezu-o-poyavlenii-shtamma-omikron-46773130.html
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смерть, вирус
Пока все спали: ушел из жизни Градский, как выглядит "омикрон" и ситуация с COVID
08:30 28.11.2021 (обновлено: 10:15 28.11.2021)
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik.
На 73-году жизни скончался советский и российский композитор, певец Александр Градский, передает РИА Новости
. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Ранее сообщалось о его госпитализации и ухудшении состояния здоровья артиста.
В 1997 году Градский получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.
В последние годы композитор был наставником в телешоу "Голос".
Ученым представили фото "омикрона"
Ученые из Италии поделились первым в мире изображением шиповидного белка (он же S-белок — spike-protein) нового штамма коронавируса "омикрон".
Презентацию со схемой РИА Новости
получило из римского и ватиканского госпиталя Bambino Gesù ("Младенец Иисус").
"Это "фото" в широком смысле, речь идет о реконструкции, сделанной в лаборатории", — заявил представитель медучреждения.
На изображении красным отмечены наиболее изменившиеся области. Если у "дельты" число мутировавших аминокислотных остатков находилось на отметке 18, то в новом варианте их насчитывается 43.
"Ясно видно, что вариант "омикрон" имеет гораздо больше мутаций, чем вариант "дельта" (уже сам по себе очень разнообразный). Они сконцентрированы прежде всего в области белка, который взаимодействует с клетками человека", — пояснил специалист.
Ранее сообщалось о том, что "омикрон" подтвердили у жителей Чехии, Германии, Великобритании и Италии.
Ситуация с COVID-19
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса
, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 261 миллион.
К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 261 миллионов 87 тысяч 872. Из них 5 195 232 скончались. Применены свыше 7 583 384 319 доз вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (48 202 463). Следом идут Индия (34 572 523) и Бразилия (22 076 863).
В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 10 165 779 случаев, в России – 9 370 694 случая заражения, в Турции – 8 726 370, на Украине – 3 580 671, в Румынии – 1 775 572.
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 498 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 362 326.
Минздрав сообщает о 32 погибших за сутки.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9054.