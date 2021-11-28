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https://ru.sputnik.md/20211128/politsiya-oshtrafovala-v-kishineve-bolshuyu-gruppu-stritreyserov-46778638.html
Полиция оштрафовала в Кишиневе большую группу стритрейсеров
Полиция оштрафовала в Кишиневе большую группу стритрейсеров
Заезды более сотни столичных лихачей прервала полиция.
2021-11-28T13:23+0200
2021-11-28T14:18+0200
общество
кишинев
полиция
гонки
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Семь экипажей Национального инспектората общественной безопасности были подняты по тревоге, чтобы пресечь незаконные уличные автогонки по трассе М3 Кишинев-Чимишлия."В итоге 13 водителей были наказаны за несоблюдение дорожной разметки, девять - за нарушение правил регистрации авто или техосмотра, семеро - за нарушение правил эксплуатации транспортных средств", - сообщил молдавское полицейское ведомство.Кроме того, сотрудники полиции сняли с восьми машин "гонщиков" номера, два автомобиля перегнали на штрафную стоянку. У одного из любителей скорости конфисковали права за агрессивное вождение, еще троих оштрафовали за публичное хулиганство. В общей сложности было проверено 120 машин.
https://ru.sputnik.md/20200831/gonka-na-viaduke-v-Kishineve-politsiya-razyskivaet-narushiteley-31496742.html
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кишинев, полиция, гонки

Полиция оштрафовала в Кишиневе большую группу стритрейсеров

13:23 28.11.2021 (обновлено: 14:18 28.11.2021)
© Sputnik / Vladimir PolusatovPoliția de Patrulare
Poliția de Patrulare - Sputnik Молдова, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Более сотни лихачей собрались минувшим вечером в Кишиневе на уличное "ралли". Их развлечения прервала полиция.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Семь экипажей Национального инспектората общественной безопасности были подняты по тревоге, чтобы пресечь незаконные уличные автогонки по трассе М3 Кишинев-Чимишлия.
"В итоге 13 водителей были наказаны за несоблюдение дорожной разметки, девять - за нарушение правил регистрации авто или техосмотра, семеро - за нарушение правил эксплуатации транспортных средств", - сообщил молдавское полицейское ведомство.
Кроме того, сотрудники полиции сняли с восьми машин "гонщиков" номера, два автомобиля перегнали на штрафную стоянку.
У одного из любителей скорости конфисковали права за агрессивное вождение, еще троих оштрафовали за публичное хулиганство.
В общей сложности было проверено 120 машин.
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