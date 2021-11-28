https://ru.sputnik.md/20211128/politsiya-oshtrafovala-v-kishineve-bolshuyu-gruppu-stritreyserov-46778638.html
Полиция оштрафовала в Кишиневе большую группу стритрейсеров
Полиция оштрафовала в Кишиневе большую группу стритрейсеров
Заезды более сотни столичных лихачей прервала полиция.
2021-11-28T13:23+0200
2021-11-28T13:23+0200
2021-11-28T14:18+0200
общество
кишинев
полиция
гонки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/344/67/3446724_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b2788a45bbc757e4ace9ebe4678f6ec.jpg
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Семь экипажей Национального инспектората общественной безопасности были подняты по тревоге, чтобы пресечь незаконные уличные автогонки по трассе М3 Кишинев-Чимишлия."В итоге 13 водителей были наказаны за несоблюдение дорожной разметки, девять - за нарушение правил регистрации авто или техосмотра, семеро - за нарушение правил эксплуатации транспортных средств", - сообщил молдавское полицейское ведомство.Кроме того, сотрудники полиции сняли с восьми машин "гонщиков" номера, два автомобиля перегнали на штрафную стоянку. У одного из любителей скорости конфисковали права за агрессивное вождение, еще троих оштрафовали за публичное хулиганство. В общей сложности было проверено 120 машин.
https://ru.sputnik.md/20200831/gonka-na-viaduke-v-Kishineve-politsiya-razyskivaet-narushiteley-31496742.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/344/67/3446724_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_14dd9ecb12f99382acc659d42f28af94.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, полиция, гонки
Полиция оштрафовала в Кишиневе большую группу стритрейсеров
13:23 28.11.2021 (обновлено: 14:18 28.11.2021)
Более сотни лихачей собрались минувшим вечером в Кишиневе на уличное "ралли". Их развлечения прервала полиция.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Семь экипажей Национального инспектората общественной безопасности были подняты по тревоге, чтобы пресечь незаконные уличные автогонки по трассе М3 Кишинев-Чимишлия.
"В итоге 13 водителей были наказаны за несоблюдение дорожной разметки, девять - за нарушение правил регистрации авто или техосмотра, семеро - за нарушение правил эксплуатации транспортных средств", - сообщил молдавское полицейское ведомство.
Кроме того, сотрудники полиции сняли с восьми машин "гонщиков" номера, два автомобиля перегнали на штрафную стоянку.
У одного из любителей скорости конфисковали права за агрессивное вождение, еще троих оштрафовали за публичное хулиганство.
В общей сложности было проверено 120 машин.