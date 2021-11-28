https://ru.sputnik.md/20211128/prodlen-evropeyskiy-proekt-podderzhki-selskogo-khozyaystva-moldovy--46773412.html
Продлен европейский проект поддержки сельского хозяйства Молдовы
Продлен европейский проект поддержки сельского хозяйства Молдовы
Одна из главных задач - внедрением стандартов ЕС в национальное законодательство в сфере сельского хозяйства.
2021-11-28T07:30+0200
2021-11-28T07:30+0200
2021-11-28T07:30+0200
экономика
в молдове
сельское хозяйство
национальное агентство по безопасности пищевой продукции
европейский союз
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Члены Руководящего комитета проекта "Дополнительная поддержка сельского хозяйства, развития сельских районов и продовольственной безопасности в Республике Молдова", финансируемого Европейским союзом, одобрили его продление до конца 2022 года, сообщает ресурс EastFruit.Об этом решении было объявлено на заседании Руководящего комитета проекта Twinning, на котором присутствовали представители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA), эксперты из Австрии, Литвы, Польши, а также представители делегации Европейского союза в Кишиневе.Генеральный директор ANSA Раду Мустяцэ рассказал о действиях для поддержки упомянутого проекта, подчеркнув важность этих результатов как на институциональном и национальном, так и на международном уровне с точки зрения соответствия стандартам Европейского союза в отношении конкурентоспособности агропродовольственных товаров на экспорт.После отчета, представленного бенефициарами, члены Руководящего комитета проекта одобрили его продление до конца 2022 года, чтобы гарантировать, что все цели будут достигнуты, а наша страна получит ценный международный опыт.
https://ru.sputnik.md/20211122/risk-ostatsya-bez-khleba-agrarii-sazhat-ozimye-zasokhshuyu-pochvu-46615614.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
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в молдове, сельское хозяйство, национальное агентство по безопасности пищевой продукции, европейский союз
Продлен европейский проект поддержки сельского хозяйства Молдовы
Одна из главных задач - внедрение стандартов ЕС в национальное законодательство в сфере сельского хозяйства.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik.
Члены Руководящего комитета проекта "Дополнительная поддержка сельского хозяйства, развития сельских районов и продовольственной безопасности в Республике Молдова", финансируемого Европейским союзом, одобрили его продление до конца 2022 года, сообщает ресурс EastFruit
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Об этом решении было объявлено на заседании Руководящего комитета проекта Twinning, на котором присутствовали представители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA), эксперты из Австрии, Литвы, Польши, а также представители делегации Европейского союза в Кишиневе.
"Темы встречи были сосредоточены на текущей ситуации с внедрением стандартов ЕС в национальное законодательство, результатах миссий экспертов, ознакомительных визитах бенефициаров и разработке Национальной стратегии в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности", - пишет EastFruit.
Генеральный директор ANSA Раду Мустяцэ рассказал о действиях для поддержки упомянутого проекта, подчеркнув важность этих результатов как на институциональном и национальном, так и на международном уровне с точки зрения соответствия стандартам Европейского союза в отношении конкурентоспособности агропродовольственных товаров на экспорт.
После отчета, представленного бенефициарами, члены Руководящего комитета проекта одобрили его продление до конца 2022 года, чтобы гарантировать, что все цели будут достигнуты, а наша страна получит ценный международный опыт.