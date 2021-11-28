https://ru.sputnik.md/20211128/protesty-v-gruzii-zhiteli-nedovolny-vvedeniem-sistemy-kovid-pasportov-46782232.html
Протесты в Грузии: жители недовольны введением системы ковид-паспортов
Протесты в Грузии: жители недовольны введением системы ковид-паспортов
Жители Тбилиси организовали массовую акцию протеста против введения ковид-паспортов
2021-11-28T16:42+0200
2021-11-28T16:42+0200
2021-11-28T16:42+0200
грузия
тбилиси
протест
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Жители Тбилиси в воскресенье, 28 ноября, организовали массовую акцию протеста, передает Sputnik Грузия. Сотни людей недовольны введением в стране системы ковид-паспортов с 1 декабря.Система ковид-паспортов будет введена в Грузии 1 декабря. Решение принял Межведомственный координационный совет. Данная мера, по мнению властей, ускорит процесс вакцинации. Изменения предполагают, что только при наличии специального QR-кода жители Грузии смогут посещать ряд объектов, среди которых гостиницы, театры, кинотеатры, фитнес и спа-центры.Собравшиеся на площади Республики в Тбилиси держат в руках плакаты: "Нет ковид-паспортам", "Нет ковид-террору", "Нет вакцинации".Большинство собравшихся пришли на акцию без масок. Не соблюдается и социальная дистанция.Параллельно с Тбилиси акция протеста антиваксеров прошла и в Кутаиси (Имерети).По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, в Грузии составляет 835 306. Общее число умерших - 11 871. Общее число граждан, прошедших полный курс вакцинации, составляет 26,6%.
https://ru.sputnik.md/20211121/protest-belgiya-politsiya-slezotochivyy-gaz-video-46589303.html
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грузия, тбилиси, протест
Протесты в Грузии: жители недовольны введением системы ковид-паспортов
Введение системы ковид-паспортов планируется с 1 декабря.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik
. Жители Тбилиси в воскресенье, 28 ноября, организовали массовую акцию протеста, передает Sputnik Грузия
. Сотни людей недовольны введением в стране системы ковид-паспортов с 1 декабря.
Система ковид-паспортов будет введена в Грузии 1 декабря. Решение принял Межведомственный координационный совет. Данная мера, по мнению властей, ускорит процесс вакцинации. Изменения предполагают, что только при наличии специального QR-кода жители Грузии смогут посещать ряд объектов, среди которых гостиницы, театры, кинотеатры, фитнес и спа-центры.
Собравшиеся на площади Республики в Тбилиси держат в руках плакаты: "Нет ковид-паспортам", "Нет ковид-террору", "Нет вакцинации".
"Зеленые паспорта лишают нас свободы выбора. Нас вынуждают вакцинироваться. Это террор", - говорят собравшиеся.
Большинство собравшихся пришли на акцию без масок. Не соблюдается и социальная дистанция.
Параллельно с Тбилиси акция протеста антиваксеров прошла и в Кутаиси (Имерети).
По данным американского университета Джонса Хопкинса
, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, в Грузии составляет 835 306. Общее число умерших - 11 871. Общее число граждан, прошедших полный курс вакцинации, составляет 26,6%.