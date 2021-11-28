https://ru.sputnik.md/20211128/rabotnik-moldavskoy-ptitsefabriki-pogib-upav-v-avtomaticheskiy-transporter-46781440.html

Работник молдавской птицефабрики погиб, упав в автоматический транспортер

Работник молдавской птицефабрики погиб, упав в автоматический транспортер

На фабрике в Новоаненском районе 50-летнего мужчину убил работающий агрегат.

2021-11-28T16:06+0200

2021-11-28T16:06+0200

2021-11-28T16:06+0200

общество

несчастный случай

птицефабрики

новоаненский район

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Работник птицефабрики села Флорены Новоаненского района погиб после падения в спиральный транспортер мяса.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что работавшего в фабричном цеху мужчину затянуло в работающий механизм, что и стало причиной смерти. Государственная инспекция труда начала проверку по факту гибели работника. Предстоит выяснить, стала ли трагедия результатом нарушения техники безопасности или была иная причина.Собственное расследование ведут и правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, материалы направлены на экспертизу в прокуратуру Новых Анен.

https://ru.sputnik.md/20211120/moskva-dtp-pogib-bloger-said-gubdenskiy-46572197.html

новоаненский район

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2021

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Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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несчастный случай, птицефабрики, новоаненский район