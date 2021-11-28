https://ru.sputnik.md/20211128/rabotnik-moldavskoy-ptitsefabriki-pogib-upav-v-avtomaticheskiy-transporter-46781440.html
Работник молдавской птицефабрики погиб, упав в автоматический транспортер
Работник молдавской птицефабрики погиб, упав в автоматический транспортер
На фабрике в Новоаненском районе 50-летнего мужчину убил работающий агрегат.
2021-11-28T16:06+0200
2021-11-28T16:06+0200
2021-11-28T16:06+0200
общество
несчастный случай
птицефабрики
новоаненский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/04/31553041_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_67bee1b30dca317760a8574844f09cdd.jpg
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Работник птицефабрики села Флорены Новоаненского района погиб после падения в спиральный транспортер мяса.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что работавшего в фабричном цеху мужчину затянуло в работающий механизм, что и стало причиной смерти. Государственная инспекция труда начала проверку по факту гибели работника. Предстоит выяснить, стала ли трагедия результатом нарушения техники безопасности или была иная причина.Собственное расследование ведут и правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, материалы направлены на экспертизу в прокуратуру Новых Анен.
https://ru.sputnik.md/20211120/moskva-dtp-pogib-bloger-said-gubdenskiy-46572197.html
новоаненский район
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Марина Гончарук
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Марина Гончарук
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/04/31553041_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_702d0533bea8c45f2f1efbba248ca9fa.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Марина Гончарук
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
несчастный случай, птицефабрики, новоаненский район
Работник молдавской птицефабрики погиб, упав в автоматический транспортер
На фабрике в Новоаненском районе 50-летнего мужчину убил работающий агрегат.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Работник птицефабрики села Флорены Новоаненского района погиб после падения в спиральный транспортер мяса.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что работавшего в фабричном цеху мужчину затянуло в работающий механизм, что и стало причиной смерти.
Государственная инспекция труда начала проверку по факту гибели работника. Предстоит выяснить, стала ли трагедия результатом нарушения техники безопасности или была иная причина.
Собственное расследование ведут и правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, материалы направлены на экспертизу в прокуратуру Новых Анен.