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Работник молдавской птицефабрики погиб, упав в автоматический транспортер
Работник молдавской птицефабрики погиб, упав в автоматический транспортер
На фабрике в Новоаненском районе 50-летнего мужчину убил работающий агрегат.
2021-11-28T16:06+0200
2021-11-28T16:06+0200
общество
несчастный случай
птицефабрики
новоаненский район
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Работник птицефабрики села Флорены Новоаненского района погиб после падения в спиральный транспортер мяса.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что работавшего в фабричном цеху мужчину затянуло в работающий механизм, что и стало причиной смерти. Государственная инспекция труда начала проверку по факту гибели работника. Предстоит выяснить, стала ли трагедия результатом нарушения техники безопасности или была иная причина.Собственное расследование ведут и правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, материалы направлены на экспертизу в прокуратуру Новых Анен.
https://ru.sputnik.md/20211120/moskva-dtp-pogib-bloger-said-gubdenskiy-46572197.html
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Марина Гончарук
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несчастный случай, птицефабрики, новоаненский район

Работник молдавской птицефабрики погиб, упав в автоматический транспортер

16:06 28.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausAcces interzis Politia
Acces interzis Politia - Sputnik Молдова, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Марина Гончарук
Все материалы
На фабрике в Новоаненском районе 50-летнего мужчину убил работающий агрегат.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Работник птицефабрики села Флорены Новоаненского района погиб после падения в спиральный транспортер мяса.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что работавшего в фабричном цеху мужчину затянуло в работающий механизм, что и стало причиной смерти.
Государственная инспекция труда начала проверку по факту гибели работника. Предстоит выяснить, стала ли трагедия результатом нарушения техники безопасности или была иная причина.
Собственное расследование ведут и правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, материалы направлены на экспертизу в прокуратуру Новых Анен.
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