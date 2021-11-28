https://ru.sputnik.md/20211128/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-otnositelno-teplo-46772918.html

Самый точный прогноз погоды: относительно тепло

Самый точный прогноз погоды: относительно тепло

Самый точный прогноз погоды когда похолодает

2021-11-28T07:00+0200

2021-11-28T07:00+0200

2021-11-28T07:00+0200

в молдове

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков, местами туман.Ветер юго-восточный слабый, сообщают синоптики.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -1 до +4 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 28 ноября: ночью – от +1 до +3, днем – от +11 до +13 градусов.Похожая температура сохранится 29 ноября, осадков не ожидается. Начиная с 30 ноября в Молдове существенно похолодает, максимальная температура днем не поднимется выше +6 градусов.Праздники и народные приметыЕсли заглянуть в православный календарь на 2021 год, можно узнать, что 28 ноября начинается многодневный пост, называемый Рождественским. Также в этот день традиционно почитают память святых. В народе продолжают чтить традиции, по приметам узнавать погоду на ближайшее время.В воскресенье, 28 ноября 2021 года, в православии почитается память Гурия, Самона и Авивна. Все они приняли мученическую смерть за веру в Иисуса Христа. Праздник называют в народе просто "Гурьев день", "Гурия".

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, прогноз погоды