https://ru.sputnik.md/20211128/stavka-nds-dlya-horeca-ostanetsya-na-urovne-6-kak-minimum-do-15-yanvarya-46773805.html

Ставка НДС для HORECA останется на уровне 6% как минимум до 15 января

Ставка НДС для HORECA останется на уровне 6% как минимум до 15 января

Послабление связано с продлением режима Чрезвычайного положения в области здравоохранения.

2021-11-28T09:03+0200

2021-11-28T09:03+0200

2021-11-28T10:16+0200

общество

кафе

ндс

рестораны

гостиничный бизнес

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Ставка НДС в размере 6% для сектора HoReCa продолжит действовать на все время чрезвычайного положения и/или во время чрезвычайного положения в области здравоохранения, напоминают в Ассоциации рестораторов MĂR.В связи с тем, что чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения было продлено постановлением Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья до 15 января 2022 года, продолжается и льготный период НДС, сообщают в организации.Напомним, за снижение НДС для сектора HoReCa с 12% до 6% в парламенте проголосовали в конце сентября. Законопроект о понижении налога поддержали 86 депутатов.Как говорится в законопроекте, снижение возможно при введении чрезвычайного положения в стране или ЧП в здравоохранении.

https://ru.sputnik.md/20210903/restorator-rasskazal-chem-grozit-otrasli-horeca-novyy-lokdaun-44457974.html

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

кафе, ндс, рестораны, гостиничный бизнес