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Ставка НДС для HORECA останется на уровне 6% как минимум до 15 января
Ставка НДС для HORECA останется на уровне 6% как минимум до 15 января
Послабление связано с продлением режима Чрезвычайного положения в области здравоохранения.
2021-11-28T09:03+0200
2021-11-28T10:16+0200
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Ставка НДС в размере 6% для сектора HoReCa продолжит действовать на все время чрезвычайного положения и/или во время чрезвычайного положения в области здравоохранения, напоминают в Ассоциации рестораторов MĂR.В связи с тем, что чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения было продлено постановлением Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья до 15 января 2022 года, продолжается и льготный период НДС, сообщают в организации.Напомним, за снижение НДС для сектора HoReCa с 12% до 6% в парламенте проголосовали в конце сентября. Законопроект о понижении налога поддержали 86 депутатов.Как говорится в законопроекте, снижение возможно при введении чрезвычайного положения в стране или ЧП в здравоохранении.
https://ru.sputnik.md/20210903/restorator-rasskazal-chem-grozit-otrasli-horeca-novyy-lokdaun-44457974.html
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кафе, ндс, рестораны, гостиничный бизнес

Ставка НДС для HORECA останется на уровне 6% как минимум до 15 января

09:03 28.11.2021 (обновлено: 10:16 28.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausRestaurant
Restaurant - Sputnik Молдова, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Послабление связано с продлением режима чрезвычайного положения в области здравоохранения.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Ставка НДС в размере 6% для сектора HoReCa продолжит действовать на все время чрезвычайного положения и/или во время чрезвычайного положения в области здравоохранения, напоминают в Ассоциации рестораторов MĂR.
В связи с тем, что чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения было продлено постановлением Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья до 15 января 2022 года, продолжается и льготный период НДС, сообщают в организации.
Напомним, за снижение НДС для сектора HoReCa с 12% до 6% в парламенте проголосовали в конце сентября. Законопроект о понижении налога поддержали 86 депутатов.
Как говорится в законопроекте, снижение возможно при введении чрезвычайного положения в стране или ЧП в здравоохранении.
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