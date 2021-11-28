https://ru.sputnik.md/20211128/uchenye-rasskazali-u-kogo-vyshe-riski-zarazitsya-shtammom-omikron-46777932.html
Ученые рассказали, у кого выше риски заразиться штаммом "омикрон"
Ученые рассказали, у кого выше риски заразиться штаммом "омикрон"
Врачи из ЮАР заявили о быстром распространении нового штамма коронавируса "омикрон" среди молодых людей
2021-11-28T13:55+0200
2021-11-28T13:55+0200
2021-11-28T14:20+0200
коронавирус
заражение
риски
ученые
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Врачи из ЮАР заявили о быстром распространении нового штамма коронавируса "омикрон" среди молодых людей, передает РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel."Молодые люди в возрасте от 20-ти до 30-ти с небольшим лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65 процентов не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой", — заявила руководитель отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211128/izrail-zakryvaet-granitsy-iz-za-novogo-shtamma-omikron-46775439.html
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заражение, риски, ученые
Ученые рассказали, у кого выше риски заразиться штаммом "омикрон"
13:55 28.11.2021 (обновлено: 14:20 28.11.2021)
Новый штамм уже подтвержден в нескольких европейских странах.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik.
Врачи из ЮАР заявили о быстром распространении нового штамма коронавируса "омикрон" среди молодых людей, передает РИА Новости
со ссылкой на газету Times of Israel.
"Молодые люди в возрасте от 20-ти до 30-ти с небольшим лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65 процентов не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой", — заявила руководитель отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".