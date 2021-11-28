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https://ru.sputnik.md/20211128/uragan-arven-v-britanii---chislo-pogibshikh-vyroslo-do-trekh-46780372.html
Ураган "Арвен" в Британии - число погибших выросло до трех
Ураган "Арвен" в Британии - число погибших выросло до трех
Сотни тысяч объектов остались без электричества. 28.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-28T14:31+0200
2021-11-28T14:31+0200
великая британия
шторм
жертвы
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Число жертв урагана "Арвен" в Британии возросло до трех человек после того, как дерево упало на машину в Абердиншире, Шотландия, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.По его данным, погибшему мужчине было 35 лет.Ранее сообщалось о двух жертвах.Также по меньшей мере 240 тысяч объектов недвижимости остались без электричества из-за шторма.По данным Northern Powergrid, подачу электроэнергии удалось восстановить для примерно 182 тысяч объектов.Национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office в пятницу выпустила "красное" предупреждение в связи с надвигающимся на страну штормом. Самый разрушительный ветер с порывами более 80 миль в час ожидается в прибрежных районах на восточном побережье Шотландии и северо-востоке Англии. Помимо сильных ветров, шторм "Арвен" принесет снег на возвышенности Шотландии и северной Англии. Также метеорологи прогнозировали, что шторм несет с собой риск нарушения движения, отключения электроэнергии и потенциального ущерба недвижимости, особенно вблизи побережья.
https://ru.sputnik.md/20210823/genri-prishel-ne-s-dobrom-na-ssha-obrushilsya-shtorm-44156364.html
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великая британия, шторм, жертвы

Ураган "Арвен" в Британии - число погибших выросло до трех

14:31 28.11.2021
© AFP 2021 / PAUL ELLISШторм "Арвен" ударил по Великобритании
Шторм Арвен ударил по Великобритании - Sputnik Молдова, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / PAUL ELLIS
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Сотни тысяч объектов остались без электричества.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Число жертв урагана "Арвен" в Британии возросло до трех человек после того, как дерево упало на машину в Абердиншире, Шотландия, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

По его данным, погибшему мужчине было 35 лет.

Ранее сообщалось о двух жертвах.
Также по меньшей мере 240 тысяч объектов недвижимости остались без электричества из-за шторма.

"Шторм "Арвен" привел к отключению электричества для примерно 240 тысяч наших клиентов", - написал оператор Northern Powergrid в Twitter.

По данным Northern Powergrid, подачу электроэнергии удалось восстановить для примерно 182 тысяч объектов.
© REUTERS / MISS_MCFШторм "Арвен" ударил по Великобритании
Шторм Арвен ударил по Великобритании - Sputnik Молдова
1/4
© REUTERS / MISS_MCF
Шторм "Арвен" ударил по Великобритании
© REUTERS / LEE SMITHВолны разбиваются о стену причала у маяка Сихем во время шторма Арвен
Шторм Арвен ударил по Великобритании - Sputnik Молдова
2/4
© REUTERS / LEE SMITH
Волны разбиваются о стену причала у маяка Сихем во время шторма Арвен
© AFP 2021 / PAUL ELLISПожарные прибыли, чтобы осмотреть повреждения от упавшего дерева в Биркенхеде, на северо-западе Англии
Шторм Арвен ударил по Великобритании - Sputnik Молдова
3/4
© AFP 2021 / PAUL ELLIS
Пожарные прибыли, чтобы осмотреть повреждения от упавшего дерева в Биркенхеде, на северо-западе Англии
© REUTERS / CARL RECINEМужчина расчищает свой двор от снега после шторма Арвен
Шторм Арвен ударил по Великобритании - Sputnik Молдова
4/4
© REUTERS / CARL RECINE
Мужчина расчищает свой двор от снега после шторма Арвен
1/4
© REUTERS / MISS_MCF
Шторм "Арвен" ударил по Великобритании
2/4
© REUTERS / LEE SMITH
Волны разбиваются о стену причала у маяка Сихем во время шторма Арвен
3/4
© AFP 2021 / PAUL ELLIS
Пожарные прибыли, чтобы осмотреть повреждения от упавшего дерева в Биркенхеде, на северо-западе Англии
4/4
© REUTERS / CARL RECINE
Мужчина расчищает свой двор от снега после шторма Арвен
Национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office в пятницу выпустила "красное" предупреждение в связи с надвигающимся на страну штормом. Самый разрушительный ветер с порывами более 80 миль в час ожидается в прибрежных районах на восточном побережье Шотландии и северо-востоке Англии. Помимо сильных ветров, шторм "Арвен" принесет снег на возвышенности Шотландии и северной Англии. Также метеорологи прогнозировали, что шторм несет с собой риск нарушения движения, отключения электроэнергии и потенциального ущерба недвижимости, особенно вблизи побережья.
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