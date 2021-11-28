Ураган "Арвен" в Британии - число погибших выросло до трех

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Число жертв урагана "Арвен" в Британии возросло до трех человек после того, как дерево упало на машину в Абердиншире, Шотландия, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.По его данным, погибшему мужчине было 35 лет.Ранее сообщалось о двух жертвах.Также по меньшей мере 240 тысяч объектов недвижимости остались без электричества из-за шторма.По данным Northern Powergrid, подачу электроэнергии удалось восстановить для примерно 182 тысяч объектов.Национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office в пятницу выпустила "красное" предупреждение в связи с надвигающимся на страну штормом. Самый разрушительный ветер с порывами более 80 миль в час ожидается в прибрежных районах на восточном побережье Шотландии и северо-востоке Англии. Помимо сильных ветров, шторм "Арвен" принесет снег на возвышенности Шотландии и северной Англии. Также метеорологи прогнозировали, что шторм несет с собой риск нарушения движения, отключения электроэнергии и потенциального ущерба недвижимости, особенно вблизи побережья.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Число жертв урагана "Арвен" в Британии возросло до трех человек после того, как дерево упало на машину в Абердиншире, Шотландия, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.
По его данным, погибшему мужчине было 35 лет.
Ранее сообщалось о двух жертвах.
Также по меньшей мере 240 тысяч объектов недвижимости остались без электричества из-за шторма.
"Шторм "Арвен" привел к отключению электричества для примерно 240 тысяч наших клиентов", - написал оператор Northern Powergrid в Twitter.
По данным Northern Powergrid, подачу электроэнергии удалось восстановить для примерно 182 тысяч объектов.
Мужчина расчищает свой двор от снега после шторма Арвен
Национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office в пятницу выпустила "красное" предупреждение в связи с надвигающимся на страну штормом. Самый разрушительный ветер с порывами более 80 миль в час ожидается в прибрежных районах на восточном побережье Шотландии и северо-востоке Англии. Помимо сильных ветров, шторм "Арвен" принесет снег на возвышенности Шотландии и северной Англии. Также метеорологи прогнозировали, что шторм несет с собой риск нарушения движения, отключения электроэнергии и потенциального ущерба недвижимости, особенно вблизи побережья.