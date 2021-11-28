https://ru.sputnik.md/20211128/uragan-arven-v-britanii---chislo-pogibshikh-vyroslo-do-trekh-46780372.html

Ураган "Арвен" в Британии - число погибших выросло до трех

Ураган "Арвен" в Британии - число погибших выросло до трех

Сотни тысяч объектов остались без электричества. 28.11.2021, Sputnik Молдова

2021-11-28T14:31+0200

2021-11-28T14:31+0200

2021-11-28T14:31+0200

великая британия

шторм

жертвы

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Число жертв урагана "Арвен" в Британии возросло до трех человек после того, как дерево упало на машину в Абердиншире, Шотландия, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.По его данным, погибшему мужчине было 35 лет.Ранее сообщалось о двух жертвах.Также по меньшей мере 240 тысяч объектов недвижимости остались без электричества из-за шторма.По данным Northern Powergrid, подачу электроэнергии удалось восстановить для примерно 182 тысяч объектов.Национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office в пятницу выпустила "красное" предупреждение в связи с надвигающимся на страну штормом. Самый разрушительный ветер с порывами более 80 миль в час ожидается в прибрежных районах на восточном побережье Шотландии и северо-востоке Англии. Помимо сильных ветров, шторм "Арвен" принесет снег на возвышенности Шотландии и северной Англии. Также метеорологи прогнозировали, что шторм несет с собой риск нарушения движения, отключения электроэнергии и потенциального ущерба недвижимости, особенно вблизи побережья.

https://ru.sputnik.md/20210823/genri-prishel-ne-s-dobrom-na-ssha-obrushilsya-shtorm-44156364.html

великая британия

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великая британия, шторм, жертвы