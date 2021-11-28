https://ru.sputnik.md/20211128/v-kishineve-zagorelsya-staryy-derevyannyy-dom-46783792.html
В Кишиневе загорелся старый деревянный дом
В Кишиневе загорелся старый деревянный дом
Видео: пожарные справились с огнем за считанные минуты.
2021-11-28T17:48+0200
2021-11-28T17:48+0200
2021-11-28T17:48+0200
общество
кишинев
пожар
генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В воскресенье, 28 ноября, в Кишиневе загорелся дом по улице Мачилор, 5.Тревожный звонок в службу 112 поступил в 14.46."На место происшествия выехали три пожарных расчета Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Выяснилось, что возгорание произошло в старом деревянного доме. Пожар удалось локализовать в течение 15 минут", - сообщает пресс-служба ГИЧС.По данным пожарных, полностью сгорело 70% здания.Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.
https://ru.sputnik.md/20211118/pozhar-v-stavchenakh-khozyayka-doma-pytalas-potushit-ogon-no-poluchila-ozhogi-46506785.html
кишинев
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Дмитрий Терехов
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кишинев, пожар, генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям
В Кишиневе загорелся старый деревянный дом
Пожарные справились с огнем за считанные минуты.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В воскресенье, 28 ноября, в Кишиневе загорелся дом по улице Мачилор, 5.
Тревожный звонок в службу 112 поступил в 14.46.
"На место происшествия выехали три пожарных расчета Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Выяснилось, что возгорание произошло в старом деревянного доме. Пожар удалось локализовать в течение 15 минут", - сообщает пресс-служба ГИЧС.
По данным пожарных, полностью сгорело 70% здания.
Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.