https://ru.sputnik.md/20211128/v-kishineve-zagorelsya-staryy-derevyannyy-dom-46783792.html

В Кишиневе загорелся старый деревянный дом

В Кишиневе загорелся старый деревянный дом

Видео: пожарные справились с огнем за считанные минуты.

2021-11-28T17:48+0200

2021-11-28T17:48+0200

2021-11-28T17:48+0200

общество

кишинев

пожар

генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В воскресенье, 28 ноября, в Кишиневе загорелся дом по улице Мачилор, 5.Тревожный звонок в службу 112 поступил в 14.46."На место происшествия выехали три пожарных расчета Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Выяснилось, что возгорание произошло в старом деревянного доме. Пожар удалось локализовать в течение 15 минут", - сообщает пресс-служба ГИЧС.По данным пожарных, полностью сгорело 70% здания.Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.

https://ru.sputnik.md/20211118/pozhar-v-stavchenakh-khozyayka-doma-pytalas-potushit-ogon-no-poluchila-ozhogi-46506785.html

кишинев

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

кишинев, пожар, генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям