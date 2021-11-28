https://ru.sputnik.md/20211128/v-kishinevskiy-aeroport-pribyla-partiya-vaktsiny-sputnik-v-dlya-pridnestrovya-46776463.html

В кишиневский аэропорт прибыла партия вакцины "Спутник V" для Приднестровья

В кишиневский аэропорт прибыла партия вакцины "Спутник V" для Приднестровья

Договоренность о поставках "Спутник V" была достигнута в ходе визита лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Москву.

2021-11-28T10:40+0200

2021-11-28T10:40+0200

2021-11-28T10:57+0200

коронавирус

в молдове

приднестровье

вакцинация

спутник v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/13/35175116_0:292:3073:2020_1920x0_80_0_0_37e9e4b6696202f736ab9a37c45f99fc.jpg

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Ночью 28 ноября в аэропорту Кишинева приземлился борт с новой партией вакцины "Спутник V", предназначенной для Приднестровья.Эту информацию распространил телеграм-канал "Первый Приднестровский".О скором поступлении в Приднестровье первой партии в 100 тысяч доз вакцины "Спутник V" 18 ноября во время выступления в парламенте заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.Ее слова подтвердил и глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев, сообщивший, что молдавские власти согласились на поставку 200 тысяч доз вакцины."Молдова приняла наши документы. Они признают и соглашаются с той ценой, которую определил производитель вакцины. Сегодня их решение будет зарегистрировано официально. На его основе можно будет организовать поставку вакцины", – заявил Игнатьев.Договоренность о поставках была достигнута в ходе визита лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Москву.Сейчас жители Приднестровья прививаются шестью вакцинами: среди них "Спутник V", две китайские вакцины, AstraZeneca, Pfizer и американская Johnson & Johnson разового применения. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 115 063 приднестровца (24,7%)."Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи доз вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ru.sputnik.md/20211111/tiraspol-kishinev-postavka-sputnikv-46339212.html

https://ru.sputnik.md/20211117/na-kakom-etape-peregovory-moldovy-russia-zakupke-sputnik-v-46473474.html

приднестровье

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, приднестровье, вакцинация, спутник v