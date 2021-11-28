Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211128/v-kishinevskiy-aeroport-pribyla-partiya-vaktsiny-sputnik-v-dlya-pridnestrovya-46776463.html
В кишиневский аэропорт прибыла партия вакцины "Спутник V" для Приднестровья
В кишиневский аэропорт прибыла партия вакцины "Спутник V" для Приднестровья
Договоренность о поставках "Спутник V" была достигнута в ходе визита лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Москву.
2021-11-28T10:40+0200
2021-11-28T10:57+0200
коронавирус
в молдове
приднестровье
вакцинация
спутник v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/13/35175116_0:292:3073:2020_1920x0_80_0_0_37e9e4b6696202f736ab9a37c45f99fc.jpg
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Ночью 28 ноября в аэропорту Кишинева приземлился борт с новой партией вакцины "Спутник V", предназначенной для Приднестровья.Эту информацию распространил телеграм-канал "Первый Приднестровский".О скором поступлении в Приднестровье первой партии в 100 тысяч доз вакцины "Спутник V" 18 ноября во время выступления в парламенте заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.Ее слова подтвердил и глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев, сообщивший, что молдавские власти согласились на поставку 200 тысяч доз вакцины."Молдова приняла наши документы. Они признают и соглашаются с той ценой, которую определил производитель вакцины. Сегодня их решение будет зарегистрировано официально. На его основе можно будет организовать поставку вакцины", – заявил Игнатьев.Договоренность о поставках была достигнута в ходе визита лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Москву.Сейчас жители Приднестровья прививаются шестью вакцинами: среди них "Спутник V", две китайские вакцины, AstraZeneca, Pfizer и американская Johnson &amp; Johnson разового применения. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 115 063 приднестровца (24,7%)."Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи доз вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ru.sputnik.md/20211111/tiraspol-kishinev-postavka-sputnikv-46339212.html
https://ru.sputnik.md/20211117/na-kakom-etape-peregovory-moldovy-russia-zakupke-sputnik-v-46473474.html
приднестровье
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/13/35175116_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_86f3f8631591fe39187db680805cb81e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, приднестровье, вакцинация, спутник v

В кишиневский аэропорт прибыла партия вакцины "Спутник V" для Приднестровья

10:40 28.11.2021 (обновлено: 10:57 28.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВ Кишинев прибывает новая партия вакцины "Спутник V"
В Кишинев прибывает новая партия вакцины Спутник V - Sputnik Молдова, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Договоренность о поставках была достигнута в ходе визита лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Москву.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Ночью 28 ноября в аэропорту Кишинева приземлился борт с новой партией вакцины "Спутник V", предназначенной для Приднестровья.
Эту информацию распространил телеграм-канал "Первый Приднестровский".
О скором поступлении в Приднестровье первой партии в 100 тысяч доз вакцины "Спутник V" 18 ноября во время выступления в парламенте заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.
Ее слова подтвердил и глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев, сообщивший, что молдавские власти согласились на поставку 200 тысяч доз вакцины.
"Молдова приняла наши документы. Они признают и соглашаются с той ценой, которую определил производитель вакцины. Сегодня их решение будет зарегистрировано официально. На его основе можно будет организовать поставку вакцины", – заявил Игнатьев.
Договоренность о поставках была достигнута в ходе визита лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Москву.
Вадим Красносельский - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
Коронавирус
Красносельский: Тирасполь ждет от Кишинева разрешение на поставку "Спутника V"
11 ноября, 17:51
Сейчас жители Приднестровья прививаются шестью вакцинами: среди них "Спутник V", две китайские вакцины, AstraZeneca, Pfizer и американская Johnson & Johnson разового применения. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 115 063 приднестровца (24,7%).

"Спутник V" в Молдове

В Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи доз вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.
Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.
Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан вводят в Свердловской области и Екатеринбурге - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
Коронавирус
На каком этапе находятся переговоры Молдовы с Россией о закупке "Спутника V"
17 ноября, 11:47
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:45Власти Кемерово обновили список пострадавших при ЧП на шахте
11:12Молдова получила первую партию вакцины Spikevax компании Moderna
10:40В кишиневский аэропорт прибыла партия вакцины "Спутник V" для Приднестровья
10:03Где в Кишиневе 28 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:37Израиль закрывает границы из-за нового штамма "омикрон"
09:03Ставка НДС для HORECA останется на уровне 6% как минимум до 15 января
08:30Пока все спали: ушел из жизни Градский, как выглядит "омикрон" и ситуация с COVID
08:00Могоряну: мы все заложники НАРЭ, а энергетика - составная часть политики
07:30Продлен европейский проект поддержки сельского хозяйства Молдовы
07:00Самый точный прогноз погоды: относительно тепло
00:01Погодные рекорды Молдовы 28 ноября
ВчераСамые красивые и самые некрасивые кошки по "золотому сечению"
ВчераВОЗ выдвинула гипотезу о появлении штамма "омикрон"
ВчераСпасатели подняли тела пятерых шахтеров "Листвяжной"
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераКишинев и Сучава стали городами-побратимами
ВчераГероиня нашего времени: 103-летняя пенсионерка вылечилась от коронавируса
ВчераБывший замминистра МВД Цуркан помещен под домашний арест
ВчераНазваны страны Европы, в которые уже мог проникнуть штамм "омикрон"
ВчераУченые рассказали, когда будет доступен препарат из антител от COVID