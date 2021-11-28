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В Молдове вводится 14-дневный карантин для прибывших из Африки сограждан
В Молдове вводится 14-дневный карантин для прибывших из Африки сограждан
Карантин для прибывающих из Африки вводится из-за распространения по миру нового штамма коронавируса Omicron.
2021-11-28T21:56+0200
2021-11-28T21:56+0200
коронавирус
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южная африка
карантин
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Решением срочно созванной 28 ноября Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья в Молдове вводится 14-дневный карантин для граждан республики, прибывающих из восьми южноафриканских стран - ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Эсватини и Малави.Очередная мера вводится НЧКОЗ в свете распространения по миру нового штамма коронавируса Omicron.Сообщается, что карантин может быть прерван через семь дней, если помещенный в него человек получит отрицательный результат ПЦР-теста. Кроме того, на территорию Молдовы запрещен въезд иностранцам, побывавшим в перечисленных странах в последние две недели.Министерству иностранных дел и европейской интеграции поручено выяснить, находятся ли в в данный момент молдавские граждане в государствах южной Африки.Кроме того, власти рекомендуют гражданам Молдовы отказаться от поездок в указанные восемь африканских стран, а также в государства, где обнаружен новый штамм коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20211128/izrail-zakryvaet-granitsy-iz-za-novogo-shtamma-omikron-46775439.html
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мидеи, южная африка, карантин

В Молдове вводится 14-дневный карантин для прибывших из Африки сограждан

21:56 28.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausПограничный пункт
Пограничный пункт - Sputnik Молдова, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов
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Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья отреагировала на распространение по миру нового штамма коронавируса Omicron.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Решением срочно созванной 28 ноября Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья в Молдове вводится 14-дневный карантин для граждан республики, прибывающих из восьми южноафриканских стран - ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Эсватини и Малави.
Очередная мера вводится НЧКОЗ в свете распространения по миру нового штамма коронавируса Omicron.
Сообщается, что карантин может быть прерван через семь дней, если помещенный в него человек получит отрицательный результат ПЦР-теста.
Кроме того, на территорию Молдовы запрещен въезд иностранцам, побывавшим в перечисленных странах в последние две недели.
Министерству иностранных дел и европейской интеграции поручено выяснить, находятся ли в в данный момент молдавские граждане в государствах южной Африки.
Кроме того, власти рекомендуют гражданам Молдовы отказаться от поездок в указанные восемь африканских стран, а также в государства, где обнаружен новый штамм коронавируса.
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