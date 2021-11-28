https://ru.sputnik.md/20211128/v-moldove-vvoditsya-14-dnevnyy-karantin-dlya-pribyvshikh-iz-afriki-sograzhdan-46786832.html

В Молдове вводится 14-дневный карантин для прибывших из Африки сограждан

В Молдове вводится 14-дневный карантин для прибывших из Африки сограждан

Карантин для прибывающих из Африки вводится из-за распространения по миру нового штамма коронавируса Omicron.

2021-11-28T21:56+0200

2021-11-28T21:56+0200

2021-11-28T21:56+0200

коронавирус

мидеи

южная африка

карантин

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Решением срочно созванной 28 ноября Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья в Молдове вводится 14-дневный карантин для граждан республики, прибывающих из восьми южноафриканских стран - ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Эсватини и Малави.Очередная мера вводится НЧКОЗ в свете распространения по миру нового штамма коронавируса Omicron.Сообщается, что карантин может быть прерван через семь дней, если помещенный в него человек получит отрицательный результат ПЦР-теста. Кроме того, на территорию Молдовы запрещен въезд иностранцам, побывавшим в перечисленных странах в последние две недели.Министерству иностранных дел и европейской интеграции поручено выяснить, находятся ли в в данный момент молдавские граждане в государствах южной Африки.Кроме того, власти рекомендуют гражданам Молдовы отказаться от поездок в указанные восемь африканских стран, а также в государства, где обнаружен новый штамм коронавируса.

https://ru.sputnik.md/20211128/izrail-zakryvaet-granitsy-iz-za-novogo-shtamma-omikron-46775439.html

южная африка

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2021

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мидеи, южная африка, карантин