https://ru.sputnik.md/20211128/v-rossii-soobschili-o-pervykh-zarazheniyakh-shtammom-omikron-46778797.html

Есть ли штамм "омикрон" в России - ответ Роспотребнадзора

Есть ли штамм "омикрон" в России - ответ Роспотребнадзора

Есть ли в России люди, зараженные новым штаммом COVID-19 "омикрон" - ответ роспотребнадзора

2021-11-28T12:50+0200

2021-11-28T12:50+0200

2021-11-28T13:48+0200

коронавирус

россия

вирус

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В России не выявили заражений новым штаммом "омикрон", заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время", — отметил журналистам.Ранее сенатор Владимир Круглый заявил, что в России уже есть люди, зараженные новым штаммом COVID-19 "омикрон", передает РИА Новости Заслуженный врач России призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211128/izrail-zakryvaet-granitsy-iz-za-novogo-shtamma-omikron-46775439.html

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