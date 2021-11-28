https://ru.sputnik.md/20211128/v-rossii-soobschili-o-pervykh-zarazheniyakh-shtammom-omikron-46778797.html
Есть ли штамм "омикрон" в России - ответ Роспотребнадзора
Есть ли штамм "омикрон" в России - ответ Роспотребнадзора
Есть ли в России люди, зараженные новым штаммом COVID-19 "омикрон" - ответ роспотребнадзора
2021-11-28T12:50+0200
2021-11-28T12:50+0200
2021-11-28T13:48+0200
коронавирус
россия
вирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/0d/33968604_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_902a2179710c17f9696225cf82665e81.jpg
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В России не выявили заражений новым штаммом "омикрон", заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время", — отметил журналистам.Ранее сенатор Владимир Круглый заявил, что в России уже есть люди, зараженные новым штаммом COVID-19 "омикрон", передает РИА Новости Заслуженный врач России призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211128/izrail-zakryvaet-granitsy-iz-za-novogo-shtamma-omikron-46775439.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/0d/33968604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11d61f4d13c3508282a3d65e98159253.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, вирус
Есть ли штамм "омикрон" в России - ответ Роспотребнадзора
12:50 28.11.2021 (обновлено: 13:48 28.11.2021)
Предполагается, что в Россию штамм может проникнуть из Египта.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В России не выявили заражений новым штаммом "омикрон", заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время", — отметил журналистам.
Ранее сенатор Владимир Круглый заявил, что в России уже есть люди, зараженные новым штаммом COVID-19 "омикрон", передает РИА Новости
"Штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет", — сказал он.
Заслуженный врач России призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".