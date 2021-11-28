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Есть ли штамм "омикрон" в России - ответ Роспотребнадзора
Есть ли штамм "омикрон" в России - ответ Роспотребнадзора
Есть ли в России люди, зараженные новым штаммом COVID-19 "омикрон" - ответ роспотребнадзора
2021-11-28T12:50+0200
2021-11-28T13:48+0200
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В России не выявили заражений новым штаммом "омикрон", заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время", — отметил журналистам.Ранее сенатор Владимир Круглый заявил, что в России уже есть люди, зараженные новым штаммом COVID-19 "омикрон", передает РИА Новости Заслуженный врач России призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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россия, вирус

Есть ли штамм "омикрон" в России - ответ Роспотребнадзора

12:50 28.11.2021 (обновлено: 13:48 28.11.2021)
© Sputnik / Ilya PitalevМедики и пациент в отделении интенсивной терапии Городской клинической больницы № 52 в Москве
Медики и пациент в отделении интенсивной терапии Городской клинической больницы № 52 в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Предполагается, что в Россию штамм может проникнуть из Египта.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В России не выявили заражений новым штаммом "омикрон", заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время", — отметил журналистам.
Ранее сенатор Владимир Круглый заявил, что в России уже есть люди, зараженные новым штаммом COVID-19 "омикрон", передает РИА Новости
"Штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет", — сказал он.
Заслуженный врач России призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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