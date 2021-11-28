Власти Кемерово обновили список пострадавших при ЧП на шахте
11:45 28.11.2021 (обновлено: 12:03 28.11.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпасательные работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
© Sputnik / Александр Кряжев/
Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В больницах Кузбасса госпитализированы 64 пострадавших при взрыве метана на шахте "Листвяжная", передает РИА Новости. В тяжелом состоянии находятся четверо.
"В больницах Кузбасса находятся 64 пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Уточняется, что из них четыре - в тяжелом состоянии, 14 - в состоянии средней степени тяжести и 46 - в удовлетворительном.
Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе консультативной помощью клинических психологов и психотерапевтов. Кроме того, 12 человек наблюдаются амбулаторно участковой службой.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.
Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе консультативной помощью клинических психологов и психотерапевтов. Кроме того, 12 человек наблюдаются амбулаторно участковой службой.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.