https://ru.sputnik.md/20211128/vlasti-kemerova-obnovili-spisok-postradavshikh-pri-chp-na-shakhte-46775637.html

Власти Кемерово обновили список пострадавших при ЧП на шахте

Власти Кемерово обновили список пострадавших при ЧП на шахте

В больницах Кузбасса госпитализированы 64 пострадавших при взрыве метана на шахте "Листвяжная"

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чп

госпитализация

шахта

пострадавшие

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В больницах Кузбасса госпитализированы 64 пострадавших при взрыве метана на шахте "Листвяжная", передает РИА Новости. В тяжелом состоянии находятся четверо.Уточняется, что из них четыре - в тяжелом состоянии, 14 - в состоянии средней степени тяжести и 46 - в удовлетворительном.Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе консультативной помощью клинических психологов и психотерапевтов. Кроме того, 12 человек наблюдаются амбулаторно участковой службой.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.

https://ru.sputnik.md/20211127/traur-po-pogibshim-na-shakhte-tragediya-v-kuzbasse-unesla-zhizni-51-cheloveka-46765933.html

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чп, госпитализация, шахта, пострадавшие