https://ru.sputnik.md/20211129/agentstvo-po-inspektirovaniyu-restavratsii-pamyatnikov-ostalos-bez-direktora-46807990.html
Агентство по инспектированию и реставрации памятников осталось без директора
Агентство по инспектированию и реставрации памятников осталось без директора
Ион Штефэницэ сообщил, что отрабатывает последний день на своей должности.
2021-11-29T17:51+0200
2021-11-29T17:51+0200
2021-11-29T17:51+0200
общество
в молдове
молдова
ион штефэницэ
национальное агентство по инспектированию и реставрации памятников
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Ион Штефэницэ сообщил на своей странице в Facebook, что дорабатывает последний день на должности главы Агентства по инспектированию и реставрации памятников. По словам Штефэницэ, соответствующее сообщение он получил из отдела кадров Министерства культуры, куда его вызвали, чтобы ознакомиться с приказом об его увольнении. Напомним, ранее Штефэницэ критиковал власти за политику, которую они ведут в отношении агентства, которое он возглавляет. Также Штефэницэ рассказывал, что то, что происходит сейчас, вызвано тем, что в 2018 году уволили из агентства сына одного из бывших министров.
https://ru.sputnik.md/20210822/shtefenitse-kak-nesportivno-ssha-kupili-istoriyu-kishinevskogo-sporta-44084939.html
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Серджиу Прапорщик
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в молдове, молдова, ион штефэницэ, национальное агентство по инспектированию и реставрации памятников
Агентство по инспектированию и реставрации памятников осталось без директора
Глава агентства сообщил, что отрабатывает последний день на своей должности.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Ион Штефэницэ сообщил на своей странице в Facebook, что дорабатывает последний день на должности главы Агентства по инспектированию и реставрации памятников.
По словам Штефэницэ, соответствующее сообщение он получил из отдела кадров Министерства культуры, куда его вызвали, чтобы ознакомиться с приказом об его увольнении.
"...после 12 лет работы завтра мой последний день в Агентстве по инспектированию и реставрации памятников. После получения этого сообщения я желаю следующему генеральному директору агентства успехов в достижении как можно больших успехов в области культуры, культурно-исторического наследия Республики Молдова", – написал Штефэницэ.
Напомним, ранее Штефэницэ критиковал власти за политику, которую они ведут в отношении агентства, которое он возглавляет.
Также Штефэницэ рассказывал, что то, что происходит сейчас, вызвано тем, что в 2018 году уволили из агентства сына одного из бывших министров.