https://ru.sputnik.md/20211129/agentstvo-po-inspektirovaniyu-restavratsii-pamyatnikov-ostalos-bez-direktora-46807990.html

Агентство по инспектированию и реставрации памятников осталось без директора

Агентство по инспектированию и реставрации памятников осталось без директора

Ион Штефэницэ сообщил, что отрабатывает последний день на своей должности.

2021-11-29T17:51+0200

2021-11-29T17:51+0200

2021-11-29T17:51+0200

общество

в молдове

молдова

ион штефэницэ

национальное агентство по инспектированию и реставрации памятников

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Ион Штефэницэ сообщил на своей странице в Facebook, что дорабатывает последний день на должности главы Агентства по инспектированию и реставрации памятников. По словам Штефэницэ, соответствующее сообщение он получил из отдела кадров Министерства культуры, куда его вызвали, чтобы ознакомиться с приказом об его увольнении. Напомним, ранее Штефэницэ критиковал власти за политику, которую они ведут в отношении агентства, которое он возглавляет. Также Штефэницэ рассказывал, что то, что происходит сейчас, вызвано тем, что в 2018 году уволили из агентства сына одного из бывших министров.

https://ru.sputnik.md/20210822/shtefenitse-kak-nesportivno-ssha-kupili-istoriyu-kishinevskogo-sporta-44084939.html

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в молдове, молдова, ион штефэницэ, национальное агентство по инспектированию и реставрации памятников