https://ru.sputnik.md/20211129/aleksa-bunt-na-kolesakh-ili-chego-trebuyut-ot-kabmina-voditeli-marshrutok-46770041.html

Алекса: бунт на колесах, или Чего требуют от кабмина водители маршруток

Алекса: бунт на колесах, или Чего требуют от кабмина водители маршруток

Председатель совета Ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРАТО) назвал причины для пересмотра тарифов на перевозку пассажиров.

2021-11-29T18:00+0200

2021-11-29T18:00+0200

2021-11-29T18:00+0200

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Алекса: бунт на колесах, или чего требуют от Спыну водители маршруток Алекса: бунт на колесах, или чего требуют от Спыну водители маршруток

После протеста автоперевозчиков в Кишиневе, которые недовольны существующими тарифами и требуют пересмотреть их в сторону повышения, проблема стоимости перевозки пассажиров не решена, и что будет дальше – неизвестно.Требования Ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРОТА) свелись к тому, что АРОТА не назвала конкретную цифру повышения тарифов, а предложила провести расчеты министерству инфраструктуры.Будет ли новая формула включать компенсацию акциза, необходимость ремонта транспортных единиц и зарплат водителей, зависит от подхода, который Министерство инфраструктуры и регионального развития применит к транспортникам. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель совета Ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРОТА) Олег Алекса.Алекса считает, что Министерство инфраструктуры может применить в новой формуле четкую калькуляцию, по которой без дополнительных инструментов станет ясно, что тариф на пассажироперевозки нуждается в минимальном двукратном увеличении. По его словам, на снижение числа пассажиров в Молдове также повлияли пандемия и энергетический кризис.Ранее APОTА обвинила Министерство инфраструктуры в бездействии и предупредила о планирующихся протестах в связи с отсутствием решения властей о повышении тарифа на проезд в рейсовых маршрутках.В ответ на это министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что перевозчики требуют в два раза повысить тариф на проезд. "Перевозчики хотят повысить стоимость проезда в два раза. А в некоторых случаях и больше. Если сейчас тариф – 60-70 банов/километр, то они требуют 1,5 лея/километр и даже больше. Мы четко им сказали, что, пока у нас не будет расчетов, я не подпишу увеличение тарифа. Мы не утвердим тарифы, которые непонятно каким образом хотят увеличить в два-три раза на основании неоправданных расчетов", – сказал Спыну.Сегодня на пассажирские перевозки в Молдове действуют следующие тарифы: 60 банов за 1 километр, а для транспортных единиц повышенной комфортности – 70 банов за 1 километр.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, водители, маршрутка, протест, кабмин