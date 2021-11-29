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Алекса: бунт на колесах, или Чего требуют от кабмина водители маршруток
Алекса: бунт на колесах, или Чего требуют от кабмина водители маршруток
Председатель совета Ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРАТО) назвал причины для пересмотра тарифов на перевозку пассажиров.
2021-11-29T18:00+0200
2021-11-29T18:00+0200
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Алекса: бунт на колесах, или чего требуют от Спыну водители маршруток
Алекса: бунт на колесах, или чего требуют от Спыну водители маршруток
После протеста автоперевозчиков в Кишиневе, которые недовольны существующими тарифами и требуют пересмотреть их в сторону повышения, проблема стоимости перевозки пассажиров не решена, и что будет дальше – неизвестно.Требования Ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРОТА) свелись к тому, что АРОТА не назвала конкретную цифру повышения тарифов, а предложила провести расчеты министерству инфраструктуры.Будет ли новая формула включать компенсацию акциза, необходимость ремонта транспортных единиц и зарплат водителей, зависит от подхода, который Министерство инфраструктуры и регионального развития применит к транспортникам. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель совета Ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРОТА) Олег Алекса.Алекса считает, что Министерство инфраструктуры может применить в новой формуле четкую калькуляцию, по которой без дополнительных инструментов станет ясно, что тариф на пассажироперевозки нуждается в минимальном двукратном увеличении. По его словам, на снижение числа пассажиров в Молдове также повлияли пандемия и энергетический кризис.Ранее APОTА обвинила Министерство инфраструктуры в бездействии и предупредила о планирующихся протестах в связи с отсутствием решения властей о повышении тарифа на проезд в рейсовых маршрутках.В ответ на это министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что перевозчики требуют в два раза повысить тариф на проезд. "Перевозчики хотят повысить стоимость проезда в два раза. А в некоторых случаях и больше. Если сейчас тариф – 60-70 банов/километр, то они требуют 1,5 лея/километр и даже больше. Мы четко им сказали, что, пока у нас не будет расчетов, я не подпишу увеличение тарифа. Мы не утвердим тарифы, которые непонятно каким образом хотят увеличить в два-три раза на основании неоправданных расчетов", – сказал Спыну.Сегодня на пассажирские перевозки в Молдове действуют следующие тарифы: 60 банов за 1 километр, а для транспортных единиц повышенной комфортности – 70 банов за 1 километр.
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Валентина Топоривская
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, водители, маршрутка, протест, кабмин

Алекса: бунт на колесах, или Чего требуют от кабмина водители маршруток

18:00 29.11.2021
Радио
Алекса: бунт на колесах, или чего требуют от Спыну водители маршруток
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Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Председатель совета Ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРОТА) назвал причины для пересмотра тарифов на перевозку пассажиров.
После протеста автоперевозчиков в Кишиневе, которые недовольны существующими тарифами и требуют пересмотреть их в сторону повышения, проблема стоимости перевозки пассажиров не решена, и что будет дальше – неизвестно.
Требования Ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРОТА) свелись к тому, что АРОТА не назвала конкретную цифру повышения тарифов, а предложила провести расчеты министерству инфраструктуры.
Будет ли новая формула включать компенсацию акциза, необходимость ремонта транспортных единиц и зарплат водителей, зависит от подхода, который Министерство инфраструктуры и регионального развития применит к транспортникам. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель совета Ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРОТА) Олег Алекса.

"Если министерство не произведет расчеты, то транспортники перестанут возить пассажиров, поскольку водителей не устроит повышение тарифа на пассажирские перевозки даже с 60 до 70 банов за километр пути", – сказал собеседник.

Алекса считает, что Министерство инфраструктуры может применить в новой формуле четкую калькуляцию, по которой без дополнительных инструментов станет ясно, что тариф на пассажироперевозки нуждается в минимальном двукратном увеличении. По его словам, на снижение числа пассажиров в Молдове также повлияли пандемия и энергетический кризис.

"В 2013 году АРОТА выиграла суд у Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. В результате министерство обязали установить тариф на пассажироперевозки в 58 банов/километр. Решение суда исполнено не было, а к перевозчикам применили тариф 48 банов/километр. За все эти годы разница в 10 банов нанесла ущерб отрасли пассажироперевозок в размере 1 миллиарда леев", – заключил глава АРОТА.

Ранее APОTА обвинила Министерство инфраструктуры в бездействии и предупредила о планирующихся протестах в связи с отсутствием решения властей о повышении тарифа на проезд в рейсовых маршрутках.
В ответ на это министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что перевозчики требуют в два раза повысить тариф на проезд. "Перевозчики хотят повысить стоимость проезда в два раза. А в некоторых случаях и больше. Если сейчас тариф – 60-70 банов/километр, то они требуют 1,5 лея/километр и даже больше. Мы четко им сказали, что, пока у нас не будет расчетов, я не подпишу увеличение тарифа. Мы не утвердим тарифы, которые непонятно каким образом хотят увеличить в два-три раза на основании неоправданных расчетов", – сказал Спыну.
Сегодня на пассажирские перевозки в Молдове действуют следующие тарифы: 60 банов за 1 километр, а для транспортных единиц повышенной комфортности – 70 банов за 1 километр.
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