https://ru.sputnik.md/20211129/bayden-okonchatelno-isportil-vozdukh-v-evrope-46794262.html

Байден окончательно испортил воздух в Европе

Байден окончательно испортил воздух в Европе

США продолжают сохранять военный контроль над Европой, ключевым союзноком Вашингтона по-прежнему является Лондон.

2021-11-29T14:05+0200

2021-11-29T14:05+0200

2021-11-29T14:42+0200

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Джо Байден разочаровал Европу. Одним из первых об этом открыто заговорил бывший посол Франции в Соединенных Штатах Жерар Аро: "То, что мы видим, – это долгосрочное движение на американской стороне. Обама не беспокоился о Европе. Трамп был враждебен Европе. Теперь Байден. Если говорить откровенно, то Байден для всей Европы одно большое разочарование".Дипломат жалуется на то, что у нынешней американской администрации отсутствует интерес к делам в Старом Свете. Еврокомиссия направила команде Байдена большой список вопросов, по которым можно было бы совместно работать: кибербезопасность, криптовалюта, налоги в сфере высоких технологий, но ответа до сих пор нет. "Никакой инициативы. Ни одного заявления о том, что Европа и американцы будут совместно работать над тем или этим. Американцы переключились на Китай. Их внешняя политика: Китай, Китай, Китай".Французы в растерянности. Скандал с подлодками для Австралии сорвал крайне важную для Парижа дипломатическую операцию, с помощью которой французский МИД рассчитывал существенно укрепить отношения с Вашингтоном. В сентябре этого года исполнилось 240 лет Чесапикскому сражению. Именно французский флот в 1781-м нанес решающее поражение британцам, переломив весь ход войны за независимость США.Командовавший флотилией французов контр-адмирал граф де Грасс действовал тогда в интересах своей страны, которая враждовала с Британской империей. Ему и в голову не могло прийти, что спустя почти два с половиной века далеким потомкам участников битвы с обеих сторон предстоит продолжить состязание, но уже за право называться ближайшим союзником Соединенных Штатов.Чтобы напомнить американским партнерам о своих былых заслугах, в честь юбилея в посольстве Франции был запланирован торжественный банкет. Но французского посла тогда отозвали в Париж – и мероприятие пришлось отменить. Макрон побоялся идти дальше. Вместо того чтобы по-настоящему ссориться с Байденом, французский президент избрал в качестве мишени в целом безропотного австралийского премьера.Чтобы всерьез идти наперекор воле США, видимо, нужна фигура масштаба Шарля де Голля. Он мог отказаться от доллара, убрать из своей страны штаб-квартиру НАТО и американские базы, самостоятельно договариваться с Китаем и СССР. Таких генералов от политики в Западной Европе сейчас не видно, так что командовать "объединенной европейской армией", о которой давно поговаривают в Париже, Брюсселе и Берлине, сегодня некому. А желание есть.Как только американцы поставили всех перед фактом, что они покидают Афганистан, европейцы в очередной раз испытали горькое чувство собственной беспомощности и колоссальной зависимости от США. "Европа может и, очевидно, должна быть способной и готовой делать больше самостоятельно. То, что нам нужно, – это Европейский оборонный союз", – заявила в своем программном выступлении председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Еще в мае этого года министры обороны 14 стран Евросоюза предложили создать объединенные силы быстрого реагирования численностью 5000 военнослужащих, которые могли бы быть использованы в критических ситуациях, например, как это случилось позднее в Кабуле, когда эвакуировать своих представителей и обычных граждан без помощи США европейцы не смогли. Идея о единых вооруженных силах впервые обсуждались в Европе в 1999 году. В 2007-м была сформирована коллективная система оперативных боевых групп (1500 военнослужащих), но ее ни разу не задействовали.Саммит по "европейской обороне" запланирован в Брюсселе на первую половину следующего года. Но, как ни крути, в военной сфере козыри по-прежнему в руках другой организации — НАТО, штаб-квартира которой также расположена в столице Бельгии. То есть опять многое зависит от США. Пока европейские деятели собираются с духом и мыслями, обновленную концепцию отношений между Евросоюзом и Североатлантическим альянсом в декабре представит генеральный секретарь этой организации Йенс Столтенберг. Позиция Столтенберга хорошо известна: в сентябре в интервью британской The Sunday Telegraph он заявил, что вооруженные силы Евросоюза могут ослабить возглавляемый им блок и даже "разделить Европу", а единые силы быстрого реагирования угрожают подорвать "скромные ресурсы" союзников по НАТО.Соединенные Штаты сохраняют над Европой военный контроль. После бомбардировок Югославии, которые были не только нарушением всех прав и норм, но еще и нанесли вред самой Европе, на Балканах, в Косово, появилась крупнейшая американская военная база Бондстил. США давно задвинули игравших вспомогательную роль французов и немцев, взяв "под себя" Киев, и теперь поигрывают украинским детонатором. Случись там что, не поздоровится всей Европе.Президент Макрон мог сколько угодно дерзить, что "мозг НАТО мертв", намекая на заокеанского гегемона, проблема в другом – кишка тонка у самих европейцев. А проглатывать и переваривать при этом приходится многое. Американцы сначала указывают, строить или нет "Северный поток – 2", а затем разворачивают танкеры с обещанным когда-то Европе сжиженным газом в Юго-Восточную Азию, потому что так им выгоднее.Единственной "уступкой" со стороны Байдена можно считать только то, что американцы в итоге все-таки согласились убрать введенные Трампом тарифы на поставляемые из Европы алюминий и сталь. Говоря точнее, США предоставили квоту на беспошлинный импорт европейской стали и алюминия, что дает европейцам возможность восстановить прежние объемы поставок, сократившиеся за эти годы наполовину, но блокируют попытки их увеличить.Администрация Байдена тянула с отменой тарифов до последнего. "Подарок" был сделан на саммите "Большой двадцатки" в Риме ровно за месяц до того, как Европа должна была удвоить ввозную пошлину на американские мотоциклы и виски, что фактически уравнивало потери обеих сторон. Следует помнить о том, что за каждый "скормленный витамин" американские комбинаторы, как обычно, требуют "множество мелких услуг". Они понадобятся им прежде всего на стратегическом для США китайском направлении."Возможно, мы были изначально слишком наивными в нашем подходе к сотрудничеству с некоторыми партнерами", – заявила уходящая с поста федерального канцлера Ангела Меркель, притом что Китай в 2016 году стал крупнейшим торговым партнером Германии и помогал немецкой экономике поддерживать устойчивый рост. Новому коалиционному правительству во главе с темной лошадкой Шольцем уже навязана североатлантическая повестка по Тайваню, Гонконгу и Синьцзяну. Не исключено, что, повинуясь этому тренду, Германия, вопреки собственным экономическим интересам, будет против ратификации Соглашения об инвестициях между Евросоюзом и Китаем. К огромному неудовольствию США, оно было подписано в 2020 году, но процесс его ратификации заморозил Европарламент.Лондон остается для Вашингтона ключевым союзником в продвижении американских инициатив. Здесь уже несколько лет назад стали сворачивать совместные проекты с Китаем. По команде отправили свой авианосец в Юго-Восточную Азию. Еще при Трампе британцы отказали в контракте на развитие сетей 5G китайской Huawei. До сих пор не ясно, что получили взамен. В соглашении о свободной торговле с Соединенными Штатами Джонсону отказано. В споре с Евросоюзом по поводу Северной Ирландии, которая из-за поспешной сделки по Brexit теперь экономически выпадает из Соединенного Королевства, со стороны США у Лондона никакой поддержки нет. Британский кабинет обязан придерживаться подписанного им Ирландского протокола, несколько раз заявил Джо Байден, по происхождению ирландец.Европу так сильно испугал Дональд Трамп, что здесь заранее боготворили его сменщика. Лондонские газеты теперь пишут по-другому. Одна из самых массовых британских газет The Daily Mail сообщила читателям, что у американского президента, оказывается, серьезные сложности со здоровьем: "Байден дважды страдал от аневризмы сосудов головного мозга, у него также проблемы с сердечной мышцей, которая сжимается слишком быстро, вызывая головокружение и замешательство". Чуть позже это же издание смаковало рассказ очевидцев о том, как "лидер свободного мира" испортил воздух, беседуя с супругой наследника британского престола принца Чарльза, герцогиней Корнуолльской: "Это было долго и громко". Поскольку дело было на саммите по климату, то "от него ожидали сокращений эмиссий…" Опытная Камилла виду не подала, не подвергать же сомнению льстивые слова премьера Джонсона о том, что Байден – это "большой глоток свежего воздуха"?Приходится дышать полной грудью, не нарушая систему отношений, которые сложились давно. Байден или кто-то другой – по большому счету все равно. Личные качества нынешнего американского президента здесь вторичны: в европейском обществе пока он может позволить себе многое, не опасаясь конфуза.

https://ru.sputnik.md/20210918/mid-frantsii-razryv-avstraliya-kontrakt-podlodki-podryv-doveriya-44851313.html

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в мире, сша, европа, джо байден, колумнистика