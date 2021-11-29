https://ru.sputnik.md/20211129/benzin-diztoplivo-nare-tseny-46794622.html
Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ публикует цены на 30 ноября
Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ публикует цены на 30 ноября
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 30 ноября.
2021-11-29T11:29+0200
2021-11-29T11:29+0200
2021-11-29T12:15+0200
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бензин
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные с 30 ноября.Так, 95-й бензин подешевеет на 12 банов, цена опустится до 20,90 лея за литр.Цена на дизтопливо снизится на 14 банов – до 17,97 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.Так, за последнее время 95-й бензин подешевел более, чем на один лей. А дизтопливо на 0,80 бана.
https://ru.sputnik.md/20211128/mogoryanu-my-vse-zalozhniki-nare-a-energetika---sostavnaya-chast-politiki-46739187.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин
Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ публикует цены на 30 ноября
11:29 29.11.2021 (обновлено: 12:15 29.11.2021)
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 30 ноября.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные с 30 ноября.
Так, 95-й бензин подешевеет на 12 банов, цена опустится до 20,90 лея за литр.
Цена на дизтопливо снизится на 14 банов – до 17,97 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
Так, за последнее время 95-й бензин подешевел более, чем на один лей. А дизтопливо на 0,80 бана.