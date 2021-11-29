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Был ли "Газпром" излишне строг с Молдовой
Был ли "Газпром" излишне строг с Молдовой
Ждать ли дальнейших газовых проблем в Молдове или кризис завершен
2021-11-29T08:30+0200
2021-11-29T11:07+0200
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В пятницу, 26 ноября, "Газпром" получил от Молдовы оплату долга по текущим платежам – об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. По его словам, ""Газпром" проявил добрую волю и дал Молдавии отсрочку по оплате, хотя имел все основания прекратить поставки, проблема снята".Кроме того, Сергей Куприянов сообщил, что "Газпром" видит "системные проблемы в энергетической сфере" Молдовы, и выразил опасение, что "кризис неплатежей за поставляемый газ может повториться". Мог бы российский газовый гигант продемонстрировать терпение или он проявил излишнее жестокосердие по отношению к Молдове?А также – в чем молдавская оппозиция видит главные ошибки власти. Обо всем этом расскажут сегодняшние собеседники: эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов и депутат Блока коммунистов и социалистов Петру Бурдужа.
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Был ли "Газпром" излишне строг с Молдовой

08:30 29.11.2021 (обновлено: 11:07 29.11.2021)
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем нынешние и будущие отношения Молдовы с российским газовым гигантом.
В пятницу, 26 ноября, "Газпром" получил от Молдовы оплату долга по текущим платежам – об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. По его словам, ""Газпром" проявил добрую волю и дал Молдавии отсрочку по оплате, хотя имел все основания прекратить поставки, проблема снята".
Кроме того, Сергей Куприянов сообщил, что "Газпром" видит "системные проблемы в энергетической сфере" Молдовы, и выразил опасение, что "кризис неплатежей за поставляемый газ может повториться". Мог бы российский газовый гигант продемонстрировать терпение или он проявил излишнее жестокосердие по отношению к Молдове?
А также – в чем молдавская оппозиция видит главные ошибки власти. Обо всем этом расскажут сегодняшние собеседники: эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов и депутат Блока коммунистов и социалистов Петру Бурдужа.
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