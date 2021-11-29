https://ru.sputnik.md/20211129/byl-li-gazprom-izlishne-strog-s-moldovoy-46786332.html

Был ли "Газпром" излишне строг с Молдовой

Был ли "Газпром" излишне строг с Молдовой

Ждать ли дальнейших газовых проблем в Молдове или кризис завершен

2021-11-29T08:30+0200

2021-11-29T08:30+0200

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В пятницу, 26 ноября, "Газпром" получил от Молдовы оплату долга по текущим платежам – об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. По его словам, ""Газпром" проявил добрую волю и дал Молдавии отсрочку по оплате, хотя имел все основания прекратить поставки, проблема снята".Кроме того, Сергей Куприянов сообщил, что "Газпром" видит "системные проблемы в энергетической сфере" Молдовы, и выразил опасение, что "кризис неплатежей за поставляемый газ может повториться". Мог бы российский газовый гигант продемонстрировать терпение или он проявил излишнее жестокосердие по отношению к Молдове?А также – в чем молдавская оппозиция видит главные ошибки власти. Обо всем этом расскажут сегодняшние собеседники: эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов и депутат Блока коммунистов и социалистов Петру Бурдужа.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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