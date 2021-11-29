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Что нашли прокуроры при обыске у бывшего директора "Молдтелекома"
Что нашли прокуроры при обыске у бывшего директора "Молдтелекома"
Серия обысков прошла не только у главы госпредприятия, но и у его родственников.
2021-11-29T15:12+0200
2021-11-29T15:12+0200
общество
прокуратура
обыски
коррупция
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КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура сообщила о результатах обысков, проведенных у бывшего директора национального оператора связи "Молдотелеком" по делу о незаконном обогащении.В ходе семи обысков, проведенных не только у экс-главы "Молдтелекома", но и у его родственников, изъято 10 мобильных телефонов, более 50 носителей информации с данными, ноутбук, компьютер и документы.СМИ сообщают, что речь идет о бывшем замглавы Moldtelecom и экс-замминистра экономики Виталии Юрку.
https://ru.sputnik.md/20210625/Zhitel-Kishineva-soobschil-o-bombe-v-zdanii-Moldtelekoma-35256031.html
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прокуратура, обыски, коррупция

Что нашли прокуроры при обыске у бывшего директора "Молдтелекома"

15:12 29.11.2021
© Sputnik / Мирослав РотарьМолдтелеком Moldtelecom
Молдтелеком Moldtelecom - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Серия обысков прошла не только у главы госпредприятия, но и у его родственников.
КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура сообщила о результатах обысков, проведенных у бывшего директора национального оператора связи "Молдотелеком" по делу о незаконном обогащении.
В ходе семи обысков, проведенных не только у экс-главы "Молдтелекома", но и у его родственников, изъято 10 мобильных телефонов, более 50 носителей информации с данными, ноутбук, компьютер и документы.
СМИ сообщают, что речь идет о бывшем замглавы Moldtelecom и экс-замминистра экономики Виталии Юрку.
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